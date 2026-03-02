הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

על פי דיווח ב'בלומברג', איחוד האמירויות וקטאר צפויות לסיים את מלאי טילי היירוט שלהן תוך מספר ימים בודדים ברקע התקיפות האיראניות בשטחיהן, והן מבקשות בדחיפות תמיכה צבאית מארצות הברית.

