על פי דיווח ב'בלומברג', איחוד האמירויות וקטאר צפויות לסיים את מלאי טילי היירוט שלהן תוך מספר ימים בודדים ברקע התקיפות האיראניות בשטחיהן, והן מבקשות בדחיפות תמיכה צבאית מארצות הברית.
לפי הדיווח הזה, איחוד האמירויות וקטאר מפעילות לחץ חשאי על בעלות בריתן בניסיון לשכנע את טראמפ לגבש "תוכנית יציאה" ולהביא לכך שהמעורבות האמריקנית במלחמה באיראן תהיה קצרה.
המדינות פועלות לגבש קואליציה של שותפות אזוריות שתדחף לסיום מהיר של העימות ובדרכים דיפלומטיות, כדי להקטין את ההסלמה האזורית והזעזוע במחירי האנרגיה.
טראמפ מצידו התבטא מוקדם יותר כי המלחמה עשויה להימשך אפילו חמישה שבועות.
0 תגובות