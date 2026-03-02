כיכר השבת
"טילי היירוט אוזלים": איחוד האמירויות וקטאר בפנייה נואשת לארה"ב

איחוד האמירויות וקטאר צפויות לסיים את מלאי טילי היירוט שלהן תוך מספר ימים בודדים ומבקשות בדחיפות תמיכה צבאית מארצות הברית | המדינות מנסות לשכנע את טראמפ לגבש "תוכנית יציאה" מהמלחמה (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

על פי דיווח ב'בלומברג', איחוד האמירויות וקטאר צפויות לסיים את מלאי טילי היירוט שלהן תוך מספר ימים בודדים ברקע התקיפות האיראניות בשטחיהן, והן מבקשות בדחיפות תמיכה צבאית מ.

לפי הדיווח הזה, איחוד האמירויות וקטאר מפעילות לחץ חשאי על בעלות בריתן בניסיון לשכנע את טראמפ לגבש "תוכנית יציאה" ולהביא לכך שהמעורבות האמריקנית במלחמה ב תהיה קצרה.

המדינות פועלות לגבש קואליציה של שותפות אזוריות שתדחף לסיום מהיר של העימות ובדרכים דיפלומטיות, כדי להקטין את ההסלמה האזורית והזעזוע במחירי האנרגיה.

מצידו התבטא מוקדם יותר כי המלחמה עשויה להימשך אפילו חמישה שבועות.

