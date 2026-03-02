כיכר השבת
"נשרוף כל ספינה": משמרות המהפכה בהודעה שתזעזע את הכלכלה העולמית

יועצו של מפקד משמרות המהפכה מסר כי מצר הורמוז סגור לתנועת ספינות | החשש המרכזי בשווקים הוא שסגירה ממושכת תנתק את ייצוא הנפט והגז ממדינות המפרץ, כאשר החלופות היבשתיות מוגבלות בקיבולת ובמהירות (בעולם)

ספינה במצר הורמוז, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ברקע הלחימה מול והשמדת הספינות השיטתית שמבצעת ארה"ב, יועצו של מפקד משמרות המהפכה מסר לרשת אל-ג'זירה כי מצר הורמוז סגור לתנועת ספינות. לדבריו, "נעלה באש כל ספינה שתנסה לחצות אותו".

מצר הורמוז, הרצועה הימית הצרה המפרידה בין איראן לעומאן, הפך בימים האחרונים לאחת מנקודות החיכוך המרכזיות במלחמה. לא מדובר רק בסמליות גיאופוליטית אלא בעורק אסטרטגי של כסף, אנרגיה וביטחון עולמי. המצר משמש כצוואר בקבוק המחבר בין המפרץ הפרסי לאוקיינוס ההודי, ודרכו עובר חלק משמעותי מאספקת האנרגיה של העולם.

לפי נתוני מינהל המידע לאנרגיה של ארצות הברית, במהלך שנת 2024 עברו במצר בממוצע כעשרים מיליון חביות נפט ביום, כחמישית מצריכת הנוזלים הפטרוליים העולמית.

באותה שנה עברה בנתיב זה גם כחמישית מסחר הגז הטבעי הנוזלי בעולם, שמקורו העיקרי בקטאר. כל עיכוב או שיבוש במעבר מתורגם כמעט מיידית לעלייה בפרמיות הביטוח, להתייקרות ההובלה הימית ולזינוק במחירי הדלק והחשמל ברחבי העולם.

החשש המרכזי בשווקים הוא שסגירה ממושכת תנתק את ייצוא הנפט והגז ממדינות המפרץ, כאשר החלופות היבשתיות מוגבלות בקיבולת ובמהירות. גם בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, בעיקר בשל ההשלכות האפשריות על יוקר המחיה ועל רציפות אספקת הדלק לתחבורה ולתעשייה כבר בתקופה הקרובה.

לפעול ביד ברזל להשמיד את כל ראשי החזיתות למחוק את כל בסיסי האויב לחסל את כל המפקדים שמסכנים חיי אדם בעזה, בלבנון ובמרחבי איראן, עד שלא יישאר זכר מהם.
אלחנן
7
הצהרות אלו של משמרות המהפכה הן טרור גלוי על הכלכלה העולמית ועל חיי מיליונים כל מי שמנסה לשתק את מעבר האנרגיה במצר הורמוז צריך להיזהר העולם לא ישב בשקט מול איום איראני כזה. נדרש מענה צבאי וכלכלי מיידי, כדי למנוע אסון עולמי
עידן
6
משמרות המהפכה מאיימים לשרוף ספינות מצוין אנחנו כבר מתחילים לחמם את החימום המרכזי שלהם
מגיד

