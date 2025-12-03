הדרמה סביב משפט הרצח של ריאן אל נ., צעירה בת 18 מ-Joure שנרצחה בנסיבות המכונות "רצח על רקע כבוד המשפחה", הגיעה לשיאה השבוע כעורכי הדין של שני אחיה, מוחמד (25) ומחמד (23) אל נ., דרשו מבית המשפט בלליסטאד לזכות אותם מכל אשמה. ההגנה טענה כי אין כל הוכחה מכרעת למעורבותם של האחים ברצח, וכי רק אביהם, חאלד אל נ., הוא האחראי הבלעדי לפשע.

האב חאלד נמלט מהולנד לאחר הרצח, עבר דרך גרמניה וטורקיה ולבסוף התיישב בסוריה, ומאז מתקיים נגדו צו חיפוש בינלאומי. עורך דינו חזר בבית המשפט על הודאתו של חאלד שמסר מחו"ל, בה הוא מתעקש שגרם למות בתו לבדו וכי אף בן משפחה נוסף לא היה מעורב. עורך דינו של אחד האחים כינה את התביעה כנגד מרשו "לא הוגנת ולא צודקת".

הרצח התרחש על רקע מתחים קשים בין ריאן לאביה, בשל סירובה של הצעירה למלא אחר הציפיות האיסלמיות המחמירות של המשפחה ונטייתה לאמץ אורח חיים מערבי. ריאן עזבה את בית משפחתה ב-Joure למשך כמה ימים לפני מותה.

לפי הדיווחים, הצעירה נרצחה בגלל שהייתה מעלה סרטוני טיקטוק ללא כיסוי ראש בהתאם לחוקי השריעה.

התביעה, מצידה, דוחה את הודאתו של האב כ"לא אמינה" ו"נוחה", שכן היעדרותו מגינה עליו מחקירה נוספת. התובעים דורשים עונש של 20 שנות מאסר לכל אחד מהאחים, בטענה שכל הראיות, כולל נתונים פורנזיים ונתוני טלפון נייד, מוכיחים כי היה להם תפקיד מהותי ברצח וכי הם נכחו בזירה.

ריאן אל נ. נמצאה מתה ב-28 במאי 2024 במים של שמורת הטבע אוסטווארדרספלאסן ליד לליסטאד. חוקרים העריכו כי היא טבעה, כששורש כף ידה ורגליה היו כרוכות בסרט הדבקה, וגם ראשה היה עטוף.

חוקרי המוות קבעו כי הצעירה מתה מחנק בטביעה לאחר שהושלכה חיים לאגם.

על פי כתב האישום, בערב 27 במאי 2024, איתרו האחים את ריאן בבית ברוטרדם ואספו אותה. הם הסיעו אותה לאזור מבודד, שם נרצחה כמה שעות לאחר מכן. התביעה טוענת כי ריאן לא הייתה מגיעה למקום הרצח ללא מעורבותם הפעילה.

האחים מוחמד ומחמד ממשיכים להכחיש כל מעורבות ישירה בהרג. פסק הדין צפוי להינתן ב-5 בינואר, כאשר השופט הורה לשני האחים להיות נוכחים בדיון.