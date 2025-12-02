כיכר השבת
מול הדיפלומטים | סער השפיל את השגרירה האירית: "אנחנו נמשיך לחשוף את האנטישמיות שלכם"

שר החוץ גדעון סער ניצל הזדמנות מפתיעה בשאלה שהפנתה אליו שגרירת אירלנד בישראל, בזמן שהאחרונה טענה כי ישנה "פוליטיזציה" של האנטישמיות | מול עשרות דיפלומטים ולקול מחיאות כפיים - כך נראתה ההשפלה הפומבית (חדשות)

לפני זמן קצר (שלישי), במשרד החוץ בירושלים התקיים כנס לקונסולי הכבוד של המדינות השונות בארץ ובהשתתפות שגרירים זרים. במהלך האירוע ניתן זמן לשאלות הקהל לשר החוץ.

שגרירת אירלנד בישראל - מתברר שיש דבר כזה, סוניה מקגינס, הטיחה בשר גדעון סער כי ישנה 'פוליטיזציה' של נושא האנטישמיות.

״אדוני השר, אני שמחה שהזכרת את המכה הרעה שהיא האנטישמיות, ומה חייבים לעשות בנוגע לה. אבל הייתי חושבת שזה צריך להיות מנוהל בזהירות ולא מנוצל לאינטרסים פוליטיים. האנטישמיות היא מכה-רעה וחייבים להתמודד איתה. ולכן, האם אינך חושב שהעובדות חשובות?", אמרה שגרירת המדינה הידועה בעמדותיה האנטי-ישראליות.

שר החוץ ניצל את ההזדמנות כדי לתת "מנה אחת אפיים" לנציגת המדינה שעד לא מזמן בירתה הציעה למחוק את שמו של הנשיא חיים הרצוג מפארק מקומי, וכך הוא אמר לה:

״אז תגידי לי, בבקשה, למה פורסמה ביום שישי הצעת ההחלטה האנטישמית של מועצת העיר של דבלין, ושום דבר לא קורה עד יום שבת - כשאני ונשיא המדינה תקפנו את זה?!

ואז, ורק אז שר החוץ שלך וראש הממשלה שלך וכולם התעוררו. למה? למה? כי אתם רק מגיבים", הטיח סער באורחת למול עשרות הדיפלומטים.

סער המשיך: "אין שום דבר במערכת שלכם כרגע שיכול להגן עליכם מהוירוס של האנטישמיות, מלבד לחץ חיצוני וחשיפת טבעה האנטישמי של הממשלה הזו של אירלנד ומוסדות אחרים, ואנחנו נמשיך לעשות זאת, ואנחנו נמשיך לחשוף אתכם עד שאתם באמת תבינו שאתם לא יכולים להונות את העולם״.

הקהל מחא כפיים לשמע הדברים. צפו בתיעוד

1
יפה אבל צריך להחמיר נגדם יותר
יו

