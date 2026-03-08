מטורף: כך נראים רגעי פינוי במגלשות החירום מהמטוס | צפו

ברשתות החברתיות פורסם סרטון חדש מתא הנוסעים של טיסה 2127 של יונייטד איירליינס שפונתה בבהילות בשבוע שעבר במהלך פינוי חירום בנמל התעופה LAX.

המטוס שהיה בדרכו לניו ג'רזי, חזר לשדה התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס לאחר ההמראה בבוקר יום שני שעבר עקב דיווח על שריפה במנוע. על המטוס היו 256 נוסעים ו-12 אנשי צוות של יונייטד.

בסרטון נראים הנוסעים גולשים עם מזוודותיהם במגלשות החירום מתוך המטוס. התיעוד שפורסם גרר זעם ברשתות על הנוסעים שהתעכבו על המטוס בכדי לקחת את תיקיהם - בזמן שנוסעים אחרים מתעכבים ועלולים להינזק.

"טיסה 2127 של יונייטד חזרה בשלום ללוס אנג'לס כדי לטפל בשריפה אפשרית במנוע", מסרה יונייטד בהצהרה. "נוסעים ירדו מהמטוס דרך מגלשות ומדרגות אוויר והוסעו באוטובוס לטרמינל. אנו אסירי תודה לטייסים ולדיילים שלנו על פעולותיהם המהירות כדי לשמור על בטיחותם של לקוחותינו".