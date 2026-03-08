כיכר השבת
מטורף: כך נראים רגעי פינוי במגלשות החירום מהמטוס | צפו

כזה עוד לא ראיתם: מטוס של יונייטד איירליינס נאלץ לשוב ולנחות לאחר שדווח על שריפה במנוע מיד לאחר ההמראה - והנוסעים פונו במגלשות החירום | אחד הנוסעים תיעד את הרגעים הבלתי שגרתיים של הפינוי הבהול במגלשות החירום | כך זה נראה (תעופה)

הפינוי במגלשות החירום
הפינוי במגלשות החירום| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הפינוי במגלשות החירום (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

ברשתות החברתיות פורסם סרטון חדש מתא הנוסעים של טיסה 2127 של יונייטד איירליינס שפונתה בבהילות בשבוע שעבר במהלך פינוי חירום בנמל התעופה LAX.

המטוס שהיה בדרכו לניו ג'רזי, חזר לשדה התעופה הבינלאומי של לוס אנג'לס לאחר ההמראה בבוקר יום שני שעבר עקב דיווח על שריפה במנוע. על המטוס היו 256 נוסעים ו-12 אנשי צוות של יונייטד.

בסרטון נראים הנוסעים גולשים עם מזוודותיהם במגלשות החירום מתוך המטוס. התיעוד שפורסם גרר זעם ברשתות על הנוסעים שהתעכבו על המטוס בכדי לקחת את תיקיהם - בזמן שנוסעים אחרים מתעכבים ועלולים להינזק.

"טיסה 2127 של יונייטד חזרה בשלום ללוס אנג'לס כדי לטפל בשריפה אפשרית במנוע", מסרה יונייטד בהצהרה. "נוסעים ירדו מהמטוס דרך מגלשות ומדרגות אוויר והוסעו באוטובוס לטרמינל. אנו אסירי תודה לטייסים ולדיילים שלנו על פעולותיהם המהירות כדי לשמור על בטיחותם של לקוחותינו".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

