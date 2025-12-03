יותר מ-11 שנים לאחר היעלמותה המסתורית של טיסת MH370 של חברת Malaysia Airlines, משרד התחבורה המלזי הודיע היום (רביעי) כי החיפושים אחר שרידי המטוס יחודשו בסוף החודש הנוכחי.

המטוס, מדגם בואינג 777, נשא 239 נוסעים ואנשי צוות כאשר נעלם ממסכי המכ"ם ב-8 במרץ 2014, במהלך טיסתו מקואלה לומפור לבייג'ינג. האסון נחשב לאחד האירועים הגדולים והבלתי פתורים בתולדות התעופה העולמית.

בהודעת המשרד נמסר כי החיפושים ב"מים עמוקים" יתחדשו ב-30 בדצמבר 2025, ויתבצעו על ידי חברת החקירות הימית הבריטית Ocean Infinity. החברה תבצע את סריקותיה ב"אזור ממוקד הנחשב בעל הסבירות הגבוהה ביותר לאיתור המטוס".

זהו אינו הניסיון הראשון לאתר את הטיסה הנעדרת. Ocean Infinity כבר ניסתה לאתר את שרידי המטוס ב-2018, ללא הצלחה. החיפושים האחרונים שלה הופסקו באפריל 2025 עקב תנאי מזג אוויר קשים. קודם לכן, אוסטרליה ניהלה מבצע חיפושים נרחב באוקיינוס ההודי במשך שלוש שנים רצופות, שהסתיים בינואר 2017 גם כן ללא הצלחה.

היעלמות הטיסה הולידה תיאוריות רבות. דוח רשמי שפרסמה מלזיה ב-2018 הדגיש כשלים של בקרת התעופה וקבע כי מסלול הטיסה שונה באופן ידני, אך לא הגיע למסקנה סופית בנוגע למיקומו או לגורלו של המטוס.

היעדר ממצאים חד-משמעיים והכישלון לאתר את גוף המטוס במלואו הולידו שורה של תיאוריות קונספירציה רחבות.

אחת ההשערות המרכזיות, הנתמכת על ידי חוקרים מסוימים, היא כי האירוע היה התאבדות מכוונת שבוצעה על ידי הקברניט או הקצין הראשון. דוח רשמי הצביע על כך שמסלול המטוס שונה באופן ידני לאחר ניתוק מערכות התקשורת, מה שהוביל להשערה כי אחד מאנשי הצוות הפנה בכוונה את המטוס אל האוקיינוס ההודי עד שאזל הדלק.

במקביל, רווחות גם תיאוריות על מעורבות חיצונית או כשלים טכניים חריגים. השערות אלה כוללות טענות על חטיפה מכוונת על ידי גורם טרור או גורם ממשלתי שהשתלט על מערכות המטוס מרחוק, או אפילו תיאוריה על הפלה בשוגג במהלך תרגיל צבאי.

כמו כן, נבחנה האפשרות של כשל טכני קטסטרופלי, כגון שריפה שפרצה במטען והשביתה את מערכות הטיסה ואת אנשי הצוות, והמטוס המשיך לטוס על טייס אוטומטי עד שהתרסק. כל התיאוריות הללו לא אומתו באופן רשמי, והתעלומה ממשיכה ללוות את עולם התעופה.