סרטון שהופץ ברשתות החברתיות מציג, לטענת כמה אתרי חדשות בהודו, רובוט סיני פעיל לאורך קו השליטה בפועל (LAC) בגבול הודו–סין. הצילום, שנעשה באזור הררי ומראה מבנה דמוי-אנוש הממוקם לבדו בעמק, ומעורר עניין רב ברשתות החברתיות ובעיתונות הבינלאומית.

הסרטון מציג את הרובוט עומד זקוף, ככל הנראה כאמצעי ניטור תנועות חיילים או תצפית על השטח. למרות שחוסר אימות רשמי מהצבאות ההודי והסיני עדיין קיים, התיעוד מצביע על שימוש גובר בטכנולוגיות רובוטיות ומערכות מעקב אוטונומיות בגבולות רגישים.

סין כבר קיימה ניסויים עם רובוטים דמויי כלבים למעקב בטיבט, ואף הכריזה על פיתוח רובוטים דמויי אנוש מסוג “Walker S2”, המיועדים לפריסה בגבולותיה המזרחיים והדרומיים. מערכות אלו נחשבות לחלק מהמאמץ הסיני לשלב בינה מלאכותית במודיעין צבאי ולחזק את יכולות הניטור לאורך קו הגבול.

האירוע משקף את ההיערכות המודרנית של הודו וסין בניהול הגבול הארוך, שאורכו 3,488 קילומטרים, בסביבות קשות ומאתגרות. שימוש ברובוטים תצפיתיים מאפשר הפחתת סיכונים אנושיים וחיזוק ההגנה והמעקב באופן רציף.

אנליסטים צבאיים מעריכים כי פריסה של אמצעים רובוטיים בגבולות הגבוהים תוכל לשנות את אופי הניטור והתגבור האסטרטגי של שני הצדדים, ולהוות חלק מהמירוץ הטכנולוגי בצבא העתידי.