"תן את זה לאשתך": בדיחה גרועה על תגית כביסה גרמה לסערה בסין

חברת אופנת גברים סינית חטפה ביקורת קשה לאחר שתגית כביסה שנלוותה לאחד ממוצריה כללה את המשפט: “נא למסור את זה לאישתך, היא יודעת הכול”.

התגית, שנכתבה בסינית ובאנגלית ולא כללה הוראות כביסה כלל, עוררה זעם ברשת וגררה האשמות בשימור סטריאוטיפים מגדריים וזלזול בנשים.

התגובות היו סוערות, ומשתמשים רבים קראו להחרים את החברה בטענה כי המסר מעודד 'חלוקת תפקידים מיושנת'. בעקבות הביקורת, דוברת החברה פרסמה התנצלות והבהירה כי לא הייתה כל כוונה לפגוע בנשים. היא טענה כי ניסוח שגוי, לצד שגיאות כתיב באנגלית, גרמו לאי־הבנה ציבורית ולפרשנות הפוכה לחלוטין מן הכוונה המקורית.

לדבריה, הרעיון שמאחורי התגית נבע מכך שחלק מהלקוחות אינם קוראים בעיון את הוראות הכביסה, ובעקבות כך פוגעים בבגדיהם. היא הסבירה כי החברה הבחינה שגברים רבים אינם מתמצאים בחומרי גלם וטכניקות כביסה, בעוד נשים נוטות לשים לב לפרטים הללו.

לדבריה המסר נועד לעודד שיתוף פעולה בין אנשים הקרובים זה לזה, ולא להפיל את המטלה על נשים או לבזות אותן. היא הודתה כי החברה לא הצליחה להביע את כוונתה כראוי - ואמרה שהיא מצרה על כך עמוקות.

הפרשה הפכה לשיח נרחב ברשתות הסיניות, והעלתה פעם נוספת לדיון את שאלת הייצוג המגדרי בפרסום ובמותגים המסחריים.