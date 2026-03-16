תיעוד משעשע עם רמקול קטן: כך הבריח האיראני את אנשי הבסיג' שעברו תחת ביתו | צפו ברשת הופץ היום (שני) תיעוד משעשע מאיראן בו נראה אזרח איראני מבריח בבהלה אנשי בסיג' שעברו תחת ביתו | בתיעוד, נראה האזרח משמיע קולות של כטב"ם ממערכת שמע במרפסת שלו, וגורם לאנשי הבסיג’ שעוברים מתחת ביתו לברוח בבהלה | צפו בתיעוד (בעולם)

