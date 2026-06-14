התקיפה שבוצעה היום (ראשון) ברובע הדאחייה בביירות אינה מנותקת מהחשש הגובר בישראל מפני ניסיונות של ממשל טראמפ לצמצם את חופש הפעולה המבצעי של צה"ל בלבנון, כך לפי דיווח של הכתבת אנה ברסקי.

לפי הדיווח, הדרג המדיני בירושלים מבקש להבהיר באמצעות צעד זה כי אין כל מגבלות חדשות על הפעילות הצבאית בגזרה הצפונית. בישראל מדגישים כי חופש הפעולה יישמר במלואו, גם לא בדרך להסכם אפשרי עם טהראן.

הפעילות הצבאית בביירות מתקשרת באופן ישיר לחילוקי דעות קשים שהתגלעו לאחרונה בין ירושלים לוושינגטון. באחת השיחות האחרונות שניהלו ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא דונלד טראמפ, הציג הנשיא האמריקני דרישה לנסיגה ישראלית מחמש נקודות בדרום לבנון ומאזור החרמון הסורי. דרישה זו, המוגדרת במערכת הביטחון כתרחיש הגרוע ביותר, עלתה כחלק מניסיון אמריקני לגבש הבנות נרחבות מול המשטר באיראן.

ראש הממשלה נתניהו השיב בשלילה מוחלטת להצעה האמריקנית, ודחה אותה באופן חד-משמעי במהלך השיחה.

ברשתות החברתיות בארה"ב, ובפרט בקרב אנשי ה-MAGA, גוברת הביקורת על המהלך של ישראל בטענה כי בוצעה בניסיון לסנדל הסכם עם איראן, טענה שככל הנראה אינה רחוקה לגמרי מן האמת.

במקביל למגעים המדיניים בין טראמפ לנתניהו, הממשל בארצות הברית מפעיל בשעות האחרונות לחץ כבד על ההנהגה באיראן במטרה למנוע ממנה לבצע פעולת תגובה צבאית נגד ישראל. המאמץ הדיפלומטי המרוכז של וושינגטון נועד לבלום הסלמה רחבה יותר באזור.

סביר כי לחץ דומה יופעל על ישראל דקות לאחר שהטילים מאיראן ישוגרו בשעות הקרובות.

מנגד, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס להתפתחויות הביטחוניות והבהיר כי סמכויות ההחלטה אם לאשר הסכם מול ארה"ב אינן מצויות בידיו או בידי הממשלה בראשותו. פזשכיאן הסביר את שרשרת הפיקוד בארצו וציין כי "ההחלטה בנוגע למלחמה או למשא ומתן נתונה בידי המנהיג העליון והמועצה לביטחון לאומי, ועל כולם לציית לה".

דברים אלו מותירים את מרחב התמרון המדיני והצבאי של איראן תחת החלטתו הבלעדית של מוג'תבא ח'אמנאי.