נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השיב הערב (רביעי) לשאלות עיתונאים בבית הלבן, ואמר לאחר פיצוץ הכטב"ם בנמל במצרים כי "נכה בהם (באיראן) חזק מאוד. הם יודעים שזה מגיע ולא יכולים לעשות כלום. עכשיו תורנו". הוא הוסיף: "נראה אם נשיג הסכם". על התקרית במצרים אמר: “עודכנתי על האירוע. זה עוד מאותו דבר".

כזכור, חברת האבטחה הימית הבריטית "Ambrey" עדכנה כי המכליות שהתפוצצו בנמל דמיאט שבמצרים היו בבעלות אמריקנית, וכי הפיצוץ נגרם מפגיעת כטב"ם. בתוך כך, מקור ביטחוני מצרי אמר לערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי "ועדה מטעם משרד הנפט חוקרת את נסיבות התקרית בנמל דמיאט". אף גורם לא לקח עדיין אחריות על התקיפה ומשרד הנפט והמשאבים המינרליים של מצרים עדכן כי לא היו נפגעים.

לפי שעה לא ברור אם מדובר במתקפה מכוונת, אולם רק לפני יומיים פרסמה הטלוויזיה האיראנית מפה ובה יעדים במזרח התיכון שעשויים לעמוד בפני מתקפת נקמה. בין היעדים שהופיעו במפה נכלל גם נמל דמיאט.

בנוסף, הלילה התרחשה מתקפת טילים מאיראן לעבר בסיס אמריקני בירדן. על פי הדיווח בחדשות 12, השליח המיוחד של הממשל האמריקני, סטיב וויטקוף, הביע תסכול וכעס בשיחות עם המדינות המתווכות אחרי המתקפה האיראנית הלילה.

הוא אמר שהאמריקנים הופתעו, ושהם דווקא חשבו שהאיראנים רוצים להגיע להסכם. לפי מקור שמעורה בפרטים וויטקוף אמר: קיצוניים בממשל האיראני מנסים לחבל בשיחות ולהביא להסלמה.

מעבר השני, בכיר באחת המדינות המתווכות טען כי שר החוץ האיראני עראקצ'י הופתע ממתקפת הטילים לירדן. לדבריו, זו הוכחה לכך שעראקצ'י לא קובע את המדיניות האיראנית, ומי שמחליט בפועל הוא מפקד משמרות המהפכה.