אם לינדזי גרהאם היה יכול לראות את זה - הוא בטח היה נהנה מכל רגע. דונלד טראמפ שוב הצליח אמש להפנות אליו את אור הזרקורים במהלך הלווייתו של חברו לינדזי גרהאם, ולא בגלל שהוא נשיא ארה"ב.

ברשתות החברתיות פורסמו לא מעט סרטונים משעשעים מהתנהגות די חריגה של הנשיא האמריקני לאור הסיטואציה בה נכח. נשיא ארה"ב ידוע כאחד שאינו חובב נאומים נלהב, ואמש הוא נצפה לא מעט פעמים 'מנקר' - ואף מנמנם ממש בזמן ההספדים, למול מיליונים רבים שצפו באירוע בשידור חי. כך זה נראה:

לילה טוב, דונלד טראמפ - צילום: C-SPAN לילה טוב, דונלד טראמפ | צילום: צילום: C-SPAN 10 10 0:00 / 0:08

מכיוון שכבר סיכמנו שטראמפ נוטה להשתעמם במהלך נאומים ארוכים, הנשיא מצא לעצמו דרך להפיג את השיעמום - באמצעות סוכריות טיקטק אותם הציע בנדיבות לסגן נשיא ארה"ב שישב לצדו. נראה שוואנס נהנה מהרעיון.

בשלב מסוים, כאשר המנגינות התארכו מעבר למצופה, שלף נשיא ארה"ב קופסה ירוקה של סוכריות ה'טיקטק' האהובות עליו, בלע כמה ואז הציע לחבריו גם:

טראמפ והטיקטק - צילום: C-SPAN טראמפ והטיקטק | צילום: צילום: C-SPAN 10 10 0:00 / 0:54

קטע אחר שזכה ללא מעט תגובות ברשתות החברתיות היה כאשר בסיום נאומו ניגש נשיא ארה"ב לארון של חברו - ודפק עליו.

הגולשים תהו אם טראמפ ניסה לבדוק אם לינדזי באמת בפנים, או שמא ציפה לקבל לשמוע: "תוציאו אותי מכאן!"

- צילום: C-span | צילום: צילום: C-span 10 10 0:00 / 0:17

במהלך נאומו אמר נשיא ארה"ב על לינדזי: "אין מלחמה שהוא לא אהב", אמירה שגרמה לגיחוך קל בקהל. עוד סיפר נשיא ארה"ב:

"לינדזי ואני לא ממש התחלנו ברגל ימין. התמודדנו זה מול זה עוד ב-2016, ולינדזי אמר משהו די מגעיל במהלך הניסיון שלו להפוך לנשיא הבא של ארצות הברית.

אז באופן טבעי עשיתי משהו שלא הייתי צריך לעשות, ושיתפתי את מספר הטלפון הנייד האישי שלו עם מיליוני האנשים שקרה שצפו באותו יום מיוחד בנאום, נאום חשוב מאוד.

ואני זוכר את המספר: 202-228-0292, אם מישהו רוצה לנסות...

הטלפון שלו התפוצץ. הוא אמר שהיה לו את המספר הזה במשך 20 שנה. הטלפון שלו לחלוטין... אני לא יודע מה הוא עשה איתו, אבל הוא התפוצץ. זו הייתה התחלה של ידידות, במידה מסוימת.

אבל לינדזי הוא זה שצחק אחרון, כי בעוד שאני 'פוצצתי' את הטלפון שלו במשך יום אחד, הפכנו לחברים טובים ולינדזי לא הפסיק להתקשר אליי במשך 10 השנים הבאות. זה היה מטורף."

אם מישהו רוצה לנסות... - צילום: c-span אם מישהו רוצה לנסות... | צילום: צילום: c-span 10 10 0:00 / 1:04

כפי שסיכמנו זאת אנשים שהכירו את גרהאם, ובעיקר את הקשר הקרוב שלו עם נשיא ארה"ב:

"חבל שהוא לא היה פה כדי לראות את זה, הוא היה נהנה מכל רגע".