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חבל שהוא לא היה כאן

נוקש על הארון, מנמנם - ומחלק TICTAC לחברים: הרגעים הגדולים של טראמפ בהלוויה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפך אתמול ל"כוכב" של ההלוויה שנערכה לחברו, הסנאטור לינדזי גרהאם | במהלך ההלוויה שהתארכה מאוד עבור הנשיא המבוגר, נצפה דונלד טראמפ מנמנם לעיני המצלמות, וכדי להפיג את השעמום חילק סוכריות לסגן הנשיא | הרגעים הגדולים של טראמפ (חדשות) 

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אם לינדזי גרהאם היה יכול לראות את זה - הוא בטח היה נהנה מכל רגע. שוב הצליח אמש להפנות אליו את אור הזרקורים במהלך הלווייתו של חברו לינדזי גרהאם, ולא בגלל שהוא נשיא ארה"ב.

ברשתות החברתיות פורסמו לא מעט סרטונים משעשעים מהתנהגות די חריגה של הנשיא האמריקני לאור הסיטואציה בה נכח.

נשיא ארה"ב ידוע כאחד שאינו חובב נאומים נלהב, ואמש הוא נצפה לא מעט פעמים 'מנקר' - ואף מנמנם ממש בזמן ההספדים, למול מיליונים רבים שצפו באירוע בשידור חי.

כך זה נראה:

לילה טוב, דונלד טראמפ
לילה טוב, דונלד טראמפ| צילום: צילום: C-SPAN

מכיוון שכבר סיכמנו שטראמפ נוטה להשתעמם במהלך נאומים ארוכים, הנשיא מצא לעצמו דרך להפיג את השיעמום - באמצעות סוכריות טיקטק אותם הציע בנדיבות לסגן נשיא ארה"ב שישב לצדו. נראה שוואנס נהנה מהרעיון.

בשלב מסוים, כאשר המנגינות התארכו מעבר למצופה, שלף נשיא ארה"ב קופסה ירוקה של סוכריות ה'טיקטק' האהובות עליו, בלע כמה ואז הציע לחבריו גם:

טראמפ והטיקטק
טראמפ והטיקטק| צילום: צילום: C-SPAN

קטע אחר שזכה ללא מעט תגובות ברשתות החברתיות היה כאשר בסיום נאומו ניגש נשיא ארה"ב לארון של חברו - ודפק עליו.

הגולשים תהו אם טראמפ ניסה לבדוק אם לינדזי באמת בפנים, או שמא ציפה לקבל לשמוע: "תוציאו אותי מכאן!"

| צילום: צילום: C-span

במהלך נאומו אמר נשיא ארה"ב על לינדזי: "אין מלחמה שהוא לא אהב", אמירה שגרמה לגיחוך קל בקהל. עוד סיפר נשיא ארה"ב:

"לינדזי ואני לא ממש התחלנו ברגל ימין. התמודדנו זה מול זה עוד ב-2016, ולינדזי אמר משהו די מגעיל במהלך הניסיון שלו להפוך לנשיא הבא של ארצות הברית.

אז באופן טבעי עשיתי משהו שלא הייתי צריך לעשות, ושיתפתי את מספר הטלפון הנייד האישי שלו עם מיליוני האנשים שקרה שצפו באותו יום מיוחד בנאום, נאום חשוב מאוד.

ואני זוכר את המספר: 202-228-0292, אם מישהו רוצה לנסות...

הטלפון שלו התפוצץ. הוא אמר שהיה לו את המספר הזה במשך 20 שנה. הטלפון שלו לחלוטין... אני לא יודע מה הוא עשה איתו, אבל הוא התפוצץ. זו הייתה התחלה של ידידות, במידה מסוימת.

אבל לינדזי הוא זה שצחק אחרון, כי בעוד שאני 'פוצצתי' את הטלפון שלו במשך יום אחד, הפכנו לחברים טובים ולינדזי לא הפסיק להתקשר אליי במשך 10 השנים הבאות. זה היה מטורף."

אם מישהו רוצה לנסות...
אם מישהו רוצה לנסות...| צילום: צילום: c-span

כפי שסיכמנו זאת אנשים שהכירו את גרהאם, ובעיקר את הקשר הקרוב שלו עם נשיא ארה"ב:

"חבל שהוא לא היה פה כדי לראות את זה, הוא היה נהנה מכל רגע".

דונלד טראמפלינדזי גרהאם

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