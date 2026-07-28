שלב אחר שלב: כך הכשיל טראמפ את יורש העצר לעמוד בראש איראן

תחקיר נרחב של סוכנות הידיעות רויטרס חושף את המנגנונים הפנימיים והמהלכים השקטים שהובילו לקריסת ניסיונו של רזה פהלווי, בנו של השאה האחרון, להציב את עצמו כמנהיג המעבר של איראן. התחקיר, שנשען על עשרות ראיונות ומסמכים משפטיים, חושף כיצד ממשל טראמפ דחק את פהלווי הצידה מאחורי הקלעים, במקביל להתנהלות אלימה של תומכיו ולאובדן אמון מצד תורמיו המרכזיים.

לפי חשיפת רויטרס, בעוד פהלווי ניסה למצב את עצמו כמנהיג אלטרנטיבי בזמן המלחמה, ממשל טראמפ פעל באופן אקטיבי למנוע את קידומו. שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, אף דחק אישית בפעיל זכויות האדם אחמד באטבי שלא להזכיר את פהלווי בנאומו במועצת הביטחון, כשהוא מסביר כי "התמקדות הדוקה" בסבלו האישי ובנושא "הברבריות של המשטר" תשיג אימפקט גדול יותר "ולא פוליטיקה של האופוזיציה."

התחקיר חושף עוד כי תורמים איראנים-אמריקאים, שהעניקו לקמפיין של פהלווי מעל 3 מיליון דולר, התאכזבו קשות מכך שנמנע מלגנות את אמירותיו של דונלד טראמפ על החזרת איראן לתקופת האבן, ומכך שהתעלם מעצותיהם לאחד את האופוזיציה. סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס סיכם את עמדת הממשל כשאמר כי "נשיא ארצות הברית מעולם לא אמר שמטרתו הייתה להציב את רזה פהלווי כמנהיג החדש של איראן".

נדבך מרכזי בחשיפת רויטרס נוגע לגילויי אלימות קשים והטרדות מצד המחנה של פהלווי ברחבי העולם. בקנדה הוגשו אישומים ברצח מדרגה ראשונה נגד שניים מתומכיו, לאחר שהביאו למותו של מסעוד מסג'ודי, פעיל שהגיש תביעות נגד פהלווי. בתגובה למקרה אמר פהלווי כי "זה טרגי, מי שהיה אחראי להירצחו צריך לעמוד לדין ולהישפט על הפשע שביצע."

התחקיר תיעד אירועי תקיפה והפחדה נוספים, ובהם תקיפה פיזית קשה של העיתונאי הכורדי דילובאן עמאדאלדין סילאשור בלונדון, לצד הטרדות רשת ואיומים על בעלי עסקים בהולנד ובאוסטריה. פהלווי גינה את המעשים ואמר: "אני מגנה את זה. אני מרחיק את עצמי מזה. אני לא מצדיק את זה. אני לא מבליג על זה. ולמעשה, אני מבקש מכל רשות שהיא לגרום להם לעמוד בפני הפשע שביצעו. אתה לא יכול פשוט ללכת להתחיל להתעלל באנשים."

לפי ממצאי רויטרס, פהלווי סובל גם מחוסר אמון עמוק בתוך שורות האופוזיציה האיראנית, בין היתר בשל טענות על היעדר מעשים בשטח וקריסת קואליציות פוליטיות.

פהלווי עצמו דחה את הטענות על חוסר מנהיגות ואמר כי "הם זכאים לדעתם. יש אנשים שלא אוהבים את הפרצוף שלי. יש אנשים שחושבים שאני צריך לעשות את זה ואת זה, אבל אני חושב שברוב המכריע, אני נהנה מתמיכה רבה מקצה לקצה, בתוך איראן ומחוצה לה."