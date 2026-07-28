שלושת המפגינים העצורים שיוצאו להורג באספהאן, איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

בלב העיר אספהאן שבאיראן, במקום שבו נשמעו לפני חודשים קולות מחאה נגד השלטון, הופיע השבוע מראה שהעלה חששות כבדים: פיגום מתכת גדול שהוקם בכיכר אליכאני, אותה כיכר שהפכה לאחד מסמלי המחאות במדינה.

לפי מקורות איראניים, הצבת המבנה לצד נוכחות מוגברת של כוחות ביטחון עוררה חשש כי הרשויות מתכננות לבצע במקום הוצאות להורג פומביות של מפגינים שנעצרו במהלך גל המחאות בינואר.

יכר אליכאני באספהאן, איראן, מראים קהל מתאסף על רקע דיווחים כי הרשויות מכינות את המקום להוצאה להורג של מפגינים עצורים, - צילום: רשתות חברתיות יכר אליכאני באספהאן, איראן, מראים קהל מתאסף על רקע דיווחים כי הרשויות מכינות את המקום להוצאה להורג של מפגינים עצורים, | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:05

אמש (שני) הופצו ברשתות החברתיות סרטונים מהאזור שבהם נראים המונים מתאספים סביב הכיכר, בעוד שלט שהוצב במקום נושא את הכיתוב: "שום פשע אינו חומק מעיני החוק. הצדק ייעשה בקרוב". אתם רואים אותו כל יום: אישה גילתה במקרה את המקום המסתורי דני שפיץ | 08:32 ריקוד המוות על הפיגום: סופה הרסנית מכה ללא רחם בסין דני שפיץ | 09:39 החשש גבר לאחר ששני נאשמים בפרשה, גולמוחמד מוחמדי וארפן אספנדיארי, הוצאו להורג ב־19 ביולי. השניים היו חלק מקבוצה של 12 צעירים שנידונו למוות בפרשה המכונה "תיק כיכר אליכאני". לפי הדיווחים, בני משפחותיהם של חלק מהאסירים הנותרים זומנו לבית הסוהר המרכזי באספהאן למה שנראה כמו "ביקור אחרון" לפני ביצוע גזר הדין.

שלט שהוצב במקום נושא את הכיתוב: "שום פשע אינו חומק מעיני החוק. הצדק ייעשה בקרוב". ( צילום: רשתות חברתיות )

בין הצעירים הנמצאים בסכנת הוצאה להורג נמצאים בני הדודים עלירזה ספהאי ואבולפזל ספהאי, וכן אמירחוסיין ספארי. פעיל זכויות האדם האיראני מהדי מחמודיאן כתב ברשת X כי משפחותיהם של עשרת הנידונים הנותרים קיבלו הוראות להגיע לכלא.

הרשויות האיראניות טוענות כי הנאשמים היו מעורבים בהריגת ארבעה אנשי כוחות ביטחון במהלך העימותים, בהם אנשי מיליציית הבסיג' וכוחות מיוחדים, וכן בהצתות ובהשחתת רכוש.

אולם ארגוני זכויות אדם ומומחי האו"ם טוענים כי ההליכים המשפטיים נגדם היו בעייתיים ביותר. מאי סאטו, המדווחת המיוחדת של האו"ם למצב זכויות האדם באיראן, קראה לשלטונות לעצור את ביצוע גזרי הדין.

לדבריהם, 12 בני אדם נידונו למוות באותו דיון, שנערך בדלתיים סגורות, ללא שקיפות מספקת וללא בחינה ברורה של האחריות האישית של כל אחד מהם.

האו"ם טען כי חלק מהנאשמים נעצרו באופן שרירותי, וכי חלקם עברו לכאורה התעללות או הוחזקו ללא קשר עם משפחותיהם. עוד נטען כי הרשעתם התבססה במידה רבה על "הודאות" ששודרו בטלוויזיה הממלכתית עוד לפני שהתקיים משפט.

הרחובות הסמוכים לכיכר אליכאני באספהאן, איראן, שם היו צפויים להוציא להורג מפגינים. - צילום: רשתות חברתיות הרחובות הסמוכים לכיכר אליכאני באספהאן, איראן, שם היו צפויים להוציא להורג מפגינים. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

אחד המקרים שעורר תשומת לב מיוחדת הוא של שרווין באקריאן ג'בלי, שהיה בן 18 בלבד ימים ספורים לפני מעצרו. לפי מומחי האו"ם, הוא הופיע בטלוויזיה האיראנית והודה באלימות נגד כוחות הביטחון עוד לפני שהחל משפטו, כאשר לפי הטענה כלל לא היה ברור אם הבין את משמעות האישום החמור נגדו.

הפרשה מעוררת מחדש את הביקורת הבינלאומית נגד מדיניות ההוצאות להורג באיראן, במיוחד נגד צעירים שנעצרו במהלך מחאות פוליטיות. בעוד שהשלטון בטהרן טוען כי מדובר בהענשת עבריינים אלימים, מתנגדיו טוענים כי מדובר בכלי שנועד להרתיע את הציבור ולהשתיק מחאה.