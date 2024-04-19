עשרות אלפי יהודים עולים לרגל. אוהלים פרושים לאורך רחובות, ניגוני חסידים בוקעים מכל עבר, שולחנות ערוכים לסעודת ראש השנה, ריקודים עד עלות השחר | לא, זהו לא סיפורו של ראש השנה באומן, אלא כפר נידח באיראן, שלושים קילומטר מדרום לאספהאן | סיפורה של מאמא סאר'ה - אמא סרח (היסטוריה)
כבר בחורף הקודם בשנת תשפ"ג, מתחם ששימש את תעשיית הטילים של משמרות המהפכה נפגע בתקיפת כטב"מים • גם אז גורמים בטהרן הצביעו על ישראל כאחראית לתקיפה • העיר אספהאן היא יעד לתקיפות בגלל אתרים רגישים שנמצאים בתחומה (חדשות)
איראן מדווחת כי מערכות ההגנה האוויריות הופעלו, וכי הם הצליחו להפיל כמה מל"טים | האישור האיראני מגיע אחרי הודעה בארה"ב כי המתקפה הישראלית החלה וכי טילים נפלו באתרים שונים במדינה | איראן סגרה את כל המרחב האווירי שלה | דיווחים על פיצוצים גם בעיראק ובסוריה | ישראל הרשמית שותקת | עדכונים שוטפים