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מזג אוויר קטלני

ריקוד המוות על הפיגום: סופה הרסנית מכה ללא רחם בסין 

טייפון עוצמתי מכה את העיר שנג'ן בסין, שני פועלי בניין מצאו את עצמם מול אחד הרגעים המפחידים בחייהם (חדשות בעולם)

הפיגום משתול באוויר (צילום: מסך )

רוחות עזות וגשם כבד הפכו יום עבודה רגיל בשנג'ן שבדרום לרגע קיצוני, כאשר שני פועלי בניין מצאו את עצמם תלויים בגובה של כ־280 רגל, כ־85 מטרים מעל הקרקע, בעיצומה של סערה אלימה.

האירוע בתחילת השבוע בזמן שטייפון נול פגע באזור הדרומי של סין והביא איתו תנאי מזג אוויר קשים. הטייפון הגיע לחופי מחוז גואנגדונג בשעות הבוקר המוקדמות, סמוך לחופי מחוז חוידונג בעיר חויג'ואו, והוגדר על ידי הרשויות הסיניות כטייפון החזק ביותר שפגע במדינה עד לאותו שלב השנה.

עם התקרבות הסערה, הרשויות נערכו למצב חירום: יותר מ־715 אלף בני אדם פונו מבתיהם במחוז גואנגדונג, שירותי רכבות הופסקו וטיסות רבות בוטלו. בנמל התעופה של הונג קונג בוטלו כ־350 טיסות בעקבות הרוחות והגשמים הכבדים.

הפיגום משתולל באוויר בסין
הפיגום משתולל באוויר בסין| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אך בין כל הדיווחים על הסופה, תיעוד אחד משך תשומת לב מיוחדת: שני עובדים שנשארו על פיגום בגובה רב, בזמן שהרוחות העוצמתיות טלטלו אותו בצורה מסוכנת.

בסרטונים מהזירה נראים העובדים נאחזים בפיגום כאשר הוא נע באלימות מול חזית הבניין. כל משב רוח חזק גרם למבנה להתנדנד, והעובדים נאלצו להחזיק מעמד בזמן שמתחתיהם מרחק עצום עד הקרקע.

אדם כמעט נסחף בזמן שניסה לסגור דלת של בניין, - טייפון נואל ממשיך להכות סדרום סין
אדם כמעט נסחף בזמן שניסה לסגור דלת של בניין, - טייפון נואל ממשיך להכות סדרום סין| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הסערה לא רק סיכנה את העובדים בגובה. ברחבי האזור דווח על עצים שנעקרו ממקומם, גשמים כבדים ורוחות חזקות שפגעו בתשתיות. בעיר הונג קונג לפחות תשעה בני אדם נפצעו במהלך תקופת הטייפון.

צוותי החירום הוזעקו למקום ופעלו בתנאים קשים כדי לחלץ את שני העובדים. לאחר מאמץ חילוץ מורכב, הצליחו הכוחות להוריד אותם בבטחה ושניהם יצאו מהאירוע ללא פגיעות.

גשםסיןסערהסופהטבע
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