עורבים ובני אדם ( צילום: מסך )

הם נחשבו במשך שנים לציפורים מסתוריות ושחורות, אבל תיעודים במשך השנים חושפים צד אחר לגמרי של העורבים: יצורים חכמים, סקרנים ובעלי יכולת לפתור בעיות בצורה שמזכירה כמעט חשיבה אנושית.

מי שצפה בסרטונים האלה התקשה שלא לעצור ולהתפעל. בסרטון הראשון נראה עורב עומד על קולר מים באמצע אזור מדברי, כשהטמפרטורה מגיעה לכ־38 מעלות. במקום לעזוב את המקום, הוא נשאר ליד הקולר, מסתכל על האדם שנמצא בסביבה ומבצע תנועות ברורות שנראות כמו בקשה: לחץ על הכפתור ותן לי מים. הרגע הפשוט הזה הוא זיקוק ליכולת התקשורת המרשימה של העורבים. קשה לדעת בוודאות מה בדיוק עובר במוחו של העורב, אבל ההתנהגות שלו מראה שהוא מסוגל להבין קשר בין פעולה של אדם לבין תוצאה שהוא רוצה להשיג.

עורב מבקש מים - צילום: רשתות חברתיות עורב מבקש מים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:37

בסרטון אחר נראה עורב שמקבל תותים מאדם, אבל הוא לא מתנפל על הפרי כמו שהיה אפשר לצפות. במקום זאת הוא אוחז בכל תות, מסיר בזהירות את העלים הירוקים, משליך אותם הצידה ורק אז מתחיל לאכול. הפעולה החוזרת ונשנית נראית כמעט כמו אדם שמכין לעצמו את האוכל לפני הארוחה.

הסרטונים האלה מצטרפים לשורה ארוכה של תגליות שהפכו את העורבים לאחת החיות המרתקות ביותר בעולם החי. במשך שנים חשבו רבים שבעלי חיים פועלים בעיקר מתוך אינסטינקט, אבל מחקרים גילו שהעורבים מסוגלים ללמוד, לזכור, לפתור בעיות ואפילו להשתמש בכלים.

עורב מנקה תותים - צילום: רשתות חברתיות עורב מנקה תותים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:57

אחד המקרים המפורסמים ביותר התרחש עם עורבת קלדוניה החדשה בשם בטי, שהדהימה חוקרים כאשר הצליחה לכופף חתיכת חוט ישרה לצורת קרס כדי לשלוף מזון מתוך כלי סגור. בתחילה נראה היה שמדובר ביכולת יוצאת דופן של ציפור אחת, אבל מחקרים מאוחרים יותר הראו שכיפוף ויצירת כלים הם חלק מיכולת טבעית של המין הזה.

גאות ושפל - עורב שותה מבקבוק - צילום: רשתות חברתיות גאות ושפל - עורב שותה מבקבוק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18

מחקר שפורסם בכתב העת Royal Society Open Science בשנת 2016 מצא כי עורבי קלדוניה החדשה מסוגלים לעצב מקלות ולשנות את צורתם כדי להפוך אותם לכלים יעילים יותר להשגת מזון. החוקרים גילו שהעורבים אינם רק משתמשים בכלים במקרה, אלא מתאימים אותם למשימה תכונה שנחשבה בעבר נדירה מאוד בעולם החי.

היכולת הזו אינה מסתכמת רק בכלים. מחקרים הראו שעורבים מסוגלים לזהות בני אדם, לזכור מי עזר להם ומי איים עליהם, ללמוד מניסיון ולפתור משימות מורכבות במספר שלבים.

החמולה השולטת - עוברי אורח שהסתבכו עם עורבים - צילום: רשתות חברתיות החמולה השולטת - עוברי אורח שהסתבכו עם עורבים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:42

למרות שהמוח שלהם קטן בהרבה משל האדם, המבנה שלו מאפשר להם יכולות מרשימות במיוחד. למעשה, חוקרים רבים מציבים את העורבים לצד בעלי חיים חכמים במיוחד כמו קופים ודולפינים.

אולי בגלל זה העורבים מופיעים במשך אלפי שנים בסיפורים, אגדות ומיתוסים ברחבי העולם. מאחורי המראה השחור והקריאות הצורמות מסתתר מוח חד, יצירתי וסקרן.