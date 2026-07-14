מחזה מעורר חלחלה: רכבים נסחפו בזרם אדיר במהלך סופה קיצונית

טייפון באבי, הסופה החזקה ביותר שפגעה השנה בסין היבשתית, אילץ יותר מ-260 אלף בני אדם להתפנות מבתיהם במחוז ליאונינג שבצפון־מזרח המדינה.

הגשמים העזים גרמו להצפות נרחבות, וסחפו כלי רכב ברחובות.

הרשויות מסרו כי הגשמים הכבדים צפויים להימשך גם היום, כאשר באזורים מסוימים צפויים ממטרים קיצוניים. הסופה ממשיכה לשאוב כמויות גדולות של לחות טרופית צפונה, מה שמגביר את עוצמת המשקעים.

בעיר שניאנג, בירת מחוז ליאונינג, תועד מגדלור שהתנתק מקו מתח גבוה ונסחף במי השיטפונות לאורך כבישים ראשיים ומתחת לגשר. בעקבות תנאי מזג האוויר הוחלט להשבית את הלימודים בכל בתי הספר ומוסדות ההכשרה במחוז, ושירותי התחבורה בערים שניאנג וג'ילין שובשו באופן נרחב.

באבי נוצר באוקיינוס השקט לפני 13 ימים, ולאחר שפגע במזרח סין בסוף השבוע נחלש והוגדר כסופה טרופית, אך שמר על מבנהו ועל כמויות לחות גדולות. החזאים מעריכים כי ככל שהסופה תאט את תנועתה לעבר חצי האי הקוריאני, היא תמשיך להמטיר גשמים כבדים ולהגביר את סכנת ההצפות.