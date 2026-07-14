הישרדות בלתי נתפסת: בת 82 שרדה 9 ימים לכודה בתוך אמבטיה

סיפור הישרדות בלתי נתפס המעורר הדים עצומים ברחבי העולם מגיע ביממה האחרונה מצפון קרוליינה שבארצות הברית, שם קשישה בת 82 בשם ג'ואן ריבט הוגדרה על ידי רופאיה כ"נס מהלך" לאחר ששרדה תשעה ימים תמימים כשהיא לכודה, ללא שום יכולת תנועה, בתוך אמבטיה ריקה בביתה.

לפי הדיווח בעיתון 'הגרדיאן' הבריטי, האירוע המצמרר החל כאשר ריבט נכנסה לאמבטיה בביתה הפרטי, החליקה לפתע ולא הצליחה לקום על רגליה או להיחלץ מתוך המבנה הצר. בהיעדר טלפון נייד בהישג יד ובשל העובדה שהיא מתגוררת בגפה, מצאה את עצמה הקשישה במלכודת מוות שקטה, כאשר איש מלבדה אינו מודע לדרמה הנוראית המתרחשת בין כותלי הבית.

במשך תשעה ימים ארוכים ומורטי עצבים, שכבה ריבט באמבטיה הקרה כשהיא נאלצת להתמודד עם קור, תשישות גופנית קיצונית ובדידות איומה. באתר החדשות 'Sunny Skyz' דווח כי מה שהחזיק את הקשישה בחיים לאורך התקופה הממושכת היה שילוב בלתי נתפס של רוח פנימית עזה ותושייה פיזית מדהימה. כאשר חשה כי גופה מתייבש וכי חייה בסכנה מוחשית, עלה במוחה רעיון יצירתי שהציל את חייה: היא גייסה את שארית כוחותיה, שלחה את רגלה לעבר ברז המים והצליחה להסיט אותו בעזרת כף רגלה. בכל פעם שהייתה צמאה, טפטפה מים על גופה ושתתה ישירות מהברז המאולתר, ובכך מנעה קריסת מערכות מוחלטת עקב התייבשות.

ההצלה הדרמטית הגיעה רק לאחר שאחיה של ג'ואן, שהחל לדאוג לאחר שלא הצליח להשיג אותה בטלפון במשך מספר ימים, החליט לפעול. האח המודאג פנה בדחיפות לרשויות החוק המקומיות וביקש מהן לערוך בדיקת שלומות בביתה.

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שוטרים שהגיעו למקום פרצו אל הבית החשוך, והזדעזעו לגלות את האישה בת ה-82 כשהיא שוכבת באמבטיה, תשושה לחלוטין אך בהכרה מלאה ובאורח פלא מסוגלת לתקשר עמם. היא פונתה מיד לבית החולים המקומי לקבלת טיפול רפואי דחוף, שם הביעו הרופאים תדהמה מוחלטת מכך שאישה בגילה הצליחה לשרוד תנאים קשים שכאלה במשך זמן כה ממושך ללא מזון.

הסיפור המדהים של ג'ואן ריבט הפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות, כאשר רבים רואים בהצלתה הבלתי תיאמן הוכחה לעוצמתה של הרוח האנושית ולכוחה של אמונה ברגעים הקשים ביותר של החיים. בני משפחתה, שעדיין מתקשים לעכל את שאירע, הביעו תודה עמוקה לכוחות ההצלה על שהחזיר להם את יקירתם בריאה ושלמה מציפורני המוות, באירוע שיכול היה להסתיים בקלות רבה בטרגדיה נוראית.