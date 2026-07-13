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פוטין חולם על חיי נצח - ומשתמש בבתו לקידום היוזמה

רוסיה משקיעה 26 מיליארד דולר במחקרי אריכות ימים, כולל טיפולים גנטיים והדפסת איברים | בתו של פוטין מעורבת בקידום היוזמה

2תגובות
דמות שעווה של פוטין במוזיאון השעווה בבלגיה (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ולדימיר פוטין מוביל בשנים האחרונות השקעה רחבת היקף בתחום אריכות הימים, כחלק מתוכנית לאומית שמטרתה לקדם מחקר ופיתוח של טכנולוגיות להאטת תהליכי ההזדקנות ולהארכת תוחלת החיים.

לפי הדיווח שפורסם בוול סטריט ג'ורנל, היקף ההשקעה בתוכנית עומד על כ-26 מיליארד דולר.

במסגרת היוזמה מממנת רוסיה מחקרים בתחומים מתקדמים, בהם טיפולים גנטיים שמטרתם להאט את ההזדקנות, הדפסת איברים בתלת-ממד, פיתוח איברים להשתלה באמצעות חזירים מהונדסים גנטית וטכנולוגיות נוספות מתחום הרפואה הרגנרטיבית.

על פי הדיווח, בתו של פוטין, מריה וורונצובה, העוסקת בתחום הרפואה, מעורבת בקידום מחקרי אריכות ימים ונחשבת לאחת הדמויות המרכזיות ביוזמה.

עם זאת, מומחים מציינים כי אף שהתוכנית זוכה לתקציבים משמעותיים, עדיין אין הוכחות מדעיות מבוססות לכך שהמחקרים הובילו לפריצות דרך מוכחות בהארכת חיי אדם.

רוסיהמחקרולדימיר פוטיןמחלותאריכות ימים

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2
צדקה מאריכה ימים שיתן את ה 26 מיליארד לכמה יהודים לומדי תורה יחיה הרבה ובנחת ועוד בקשיש בעולם הבא אולי...
ילד
1
.ואז שימות בתאונת דרכים אחרי יום
הללואי שזה יצליח לו .

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