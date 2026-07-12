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המראיין פנה בבקשה "אישית" לטראמפ בראיון בלייב - כך הגיב הנשיא 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נמצא בסכסוך מתוקשר עם רשת CNN מזה זמן רב, היום הוא הסכים באופן חריג לעלות לשידור כדי לדבר על חברו המנוח, לינדזי גראהם | המראיין התייחס לחרם של טראמפ על CNN - כך הוא הגיב (בעולם) 

טראמפ בראיון מתוח
טראמפ בראיון מתוח| צילום: צילום: CNN / שימוש הוגן

נשיא ארה"ב נמצא בסכסוך מתוקשר עם רשת CNN מזה זמן רב, היום הוא הסכים באופן חריג לעלות לשידור כדי לדבר על חברו המנוח, לינדזי גראהם

הראיון הטלפוני עם הנשיא דונלד טראמפ ברשת CNN הסתיים בחילופי דברים מתוחים, לאחר שהמראיין פתח ואמר לנשיא כי הוא מבין את חוסר רצונו לעסוק בנושאים אחרים מתוך כבוד ללינדזי גראהם.

המגיש הוסיף כי הערוץ ישמח לארח את הנשיא שוב בעתיד, מכיוון ש"נותרו לו שאלות רבות עבורו".

הנשיא טראמפ השיב בחיוב להצעה להתראיין שוב בעתיד ואמר למראיין באולפן: "בטח. אנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה את זה".

בשלב זה בחר הנשיא טראמפ להפנות ביקורת ישירה כלפי קו הסיקור של הערוץ ואמר: "אנחנו מנסים לגרום ל-CNN ללכת במסלול נורמלי, ואנחנו נעשה את זה". הדברים נאמרו ברקע מערכת היחסים המורכבת של הנשיא עם הרשת.

המראיין הגיב מיד לדבריו של טראמפ, הגן על התנהלותו באולפן והשיב: "ובכן, אני נמצא על מסלול נורמלי ממש כאן, אדוני, ואני מעריך את הזמן שלך ותודה לך שהתקשרת". לאחר חילופי דברים קצרים אלו נפרדו השניים והתוכנית יצאה להפסקת פרסומות.

דונלד טראמפCNNלינדזי גראהם

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