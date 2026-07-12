מקלע השתגע באש חיה: הרגע שכמעט עלה בחיי צוות שלם

מקלע ה-YakB-12.7 הפך לאיום הגדול ביותר על החיילים שהפעילו אותו. ( צילום: רשתות חברתיות )

תקרית בטיחותית חמורה, התרחשה במהלך פעילות של יחידת הגנה אווירית ניידת של צבא רוסיה. במהלך ירי במקלע כבד מסוג YakB-12.7, הנשק התנתק מהתושבת שלו תוך כדי פעולה, והחל "לעוף" לכל עבר כשהוא עדיין יורה באוויר. סצנת אימה במגרש הגולף: מרדף משטרתי סוער הסתיים בהתהפכות | צפו אריה רוזן | 15:43 החיילים שהיו במקום ניצלו בקושי כאשר הנשק המשתולל כמעט פגע בהם ישירות. האירוע עורר גל של תגובות ברשתות החברתיות, שם נטען כי מדובר בכשל חמור בבקרת האיכות או בתחזוקה לקויה של הציוד.

מקלע ה-YakB-12.7 הפך לאיום הגדול ביותר על החיילים שהפעילו אותו. - צילום: רשתות חברתיות מקלע ה-YakB-12.7 הפך לאיום הגדול ביותר על החיילים שהפעילו אותו. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:35

"כשהציוד שלך מסוכן לצוות יותר מאשר לאויב, אתה יודע ששרשרת האספקה גמורה", נכתב באחת התגובות לאירוע, בעוד אחרים ציינו כי מדובר בתזכורת מפחידה לכמה מסוכן יכול להיות ציוד צבאי כאשר משהו משתבש. האירוע מסתיים ללא נפגעים בנפש.