נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אישר כי כוחותיו ביצעו אמש (ראשון) את אחת ממתקפות הכטב"מים הגדולות ביותר על אדמת רוסיה מאז פרוץ המלחמה.

זלנסקי הצהיר בחשבון הרשת החברתית שלו כי "התגובות שלנו להארכת המלחמה על ידי רוסיה ולהתקפותיה על הערים והקהילות שלנו מוצדקות לחלוטין".

לדבריו, למרות שבאזור הבירה רוסיה מפעילה את מערכות ההגנה הריכוזיות ביותר, הכוחות האוקראינים מצליחים להתגבר עליהן.

​הרשויות ברוסיה דיווחו כי כתוצאה מהתקיפות הנרחבות נהרגו לפחות ארבעה בני אדם ויותר מתריסר נפצעו באזורים שונים.

שלושה מההרוגים מצאו את מותם במחוז מוסקבה, בהם אישה בבניין מגורים בחימקי ושני גברים בבית בבנייה ביישוב פוגורלקי. הרוג נוסף, נהג משאית, נפגע במחוז בלגורוד הסמוך לגבול. משרד הביטחון הרוסי טען מצידו כי מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט 556 כטב"מים ברחבי המדינה במהלך היממה האחרונה.

​מעבר לפגיעות בנפש, מתקפת הכטב"מים הסבה נזק משמעותי לתשתיות ואילצה את הרשויות להטיל הגבלות תנועה קשות.

ראש עיריית מוסקבה סרגיי סוביאנין מסר כי מספר מבנים השייכים לבית הזיקוק לנפט של חברת גזפרום נפט בעיר נפגעו, וכי 12 בני אדם נפצעו בקרבת מקום. במקביל, שדות התעופה הבינלאומיים הגדולים של מוסקבה, ובהם שרמטייבו ונוקובו, השביתו את פעילותם זמנית והביאו לעיכובים ולביטולים של מאות טיסות.

בסרטון שפורסם ברשתות נראים מספר תיעודים של כטב"מים הטסים בשמי אזור עירוני ברוסיה, ככל הנראה במוסקבה ובסביבתה, במהלך שעות היום והדמדומים.

בחלקו הראשון של הסרטון נראה כטב"ם נע בנמיכות בשמי העיר ופוגע ישירות בחלקו העליון של מגדל מגורים גבוה וכתום, דבר הגורם לפיצוץ עז, לכדור אש ענק ולפליטת עשן שחור וסמיך.

בהמשך הסרטון נראים כטב"מים נוספים הטסים מעל אזורי תעשייה ומבני מגורים, ותיעוד נוסף של פיצוץ כטב"ם באוויר או פגיעה במבנה נוסף בקו הרקיע העירוני, לקול קולות נפץ וזעקות של אזרחים מקומיים המצלמים את האירועים.