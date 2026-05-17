כיכר השבת
ריגול סיני

"שום דבר מסין לא עולה למטוס": הדרמה המטורפת למרגלות האייר פורס 1

הדרמה בסין הגיעה לשיא כשבכירי הממשל האמריקאי ומנכ"לי אפל ואנבידיה נאלצו להשליך כל זכר לביקור לתוך פח אשפה בודד | מטלפונים זמניים ועד סיכות דש, שום דבר מתוצרת סין לא הורשה לעלות על ה-אייר פורס 1 מחשש למבצע ריגול סיני חסר תקדים (חדשות בעולם)

טראמפ בביקור פסגה בסין (צילום: הבית הלבן)

ביום שישי האחרון, עם סיומן של שיחות רמות דרג ב, נרשם מחזה יוצא דופן למרגלות המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1". משלחת אמריקאית רבת עוצמה נאלצה לציית להוראה ביטחונית מחמירה ויוצאת דופן.

המשלחת כללה את , מנהל התקשורת סטיבן צ'ונג, ודמויות מפתח מעולם הטכנולוגיה כמו מנכ"ל אפל טים קוק ומנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג.

לפי דיווחים של כתבים בבית הלבן, בטרם עלו למטוס נדרשו כל חברי המשלחת והעיתונאים להשליך מגוון פריטים שנאספו במהלך הביקור לפח אשפה שהוצב בתחתית המדרגות. שנאספו במהלך הביקור. הרשימה כללה טלפונים זמניים, תגי זיהוי, מתנות, מזכרות ואפילו את סיכות הדש האדומות שחולקו להם על ידי המארחים הסינים. ההנחיה הייתה מוחלטת: אפס פריטים ממקור סיני מורשים לעלות על כלי הטיס הנשיאותי.

נשיא סין וארה"ב בגן הסודי
נשיא סין וארה"ב בגן הסודי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האבטחה הקפדנית החלה עוד לפני הנחיתה בסין. חברי המשלחת הונחו להשאיר את המכשירים האלקטרוניים האישיים שלהם בבית ולהשתמש אך ורק בטלפונים זמניים "נקיים" במהלך כל השהות.

מקורות המקורבים למשלחת ציינו כי חלק מהנוכחים אף נדרשו להשאיר את הטלפונים האמריקאיים שלהם כבויים על המטוס לאורך כל הביקור, או להשמידם לחלוטין לפני החזרה ל כדי למנוע כל אפשרות של ציתות או השתלת תוכנות ריגול.

הצעדים הדרסטיים הללו נובעים מהחשש הכבד מיכולות הביון והסייבר המתקדמות של סין. גורמי ביטחון העריכו כי פריטים תמימים לכאורה, כמו סיכות דש או מתנות, עלולים להכיל מכשירי האזנה, וכי המכשירים הסלולריים הזמניים היוו יעד מרכזי לתקיפה במהלך השהות במדינה.

למרות האווירה המנומסת ששררה בפסגה בין הנשיא טראמפ לנשיא שי ג'ינפינג, הפרוטוקול הביטחוני הבהיר כי בוושינגטון מתייחסים לסין כיריבה מודיעינית מסוכנת ביותר.

ארה"בדונלד טראמפסיןריגולשי ג'ינפינג
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר