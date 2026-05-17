טראמפ בביקור פסגה בסין

ביום שישי האחרון, עם סיומן של שיחות רמות דרג בבייג'ינג, נרשם מחזה יוצא דופן למרגלות המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1". משלחת אמריקאית רבת עוצמה נאלצה לציית להוראה ביטחונית מחמירה ויוצאת דופן.

המשלחת כללה את הנשיא טראמפ, מנהל התקשורת סטיבן צ'ונג, ודמויות מפתח מעולם הטכנולוגיה כמו מנכ"ל אפל טים קוק ומנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג. לפי דיווחים של כתבים בבית הלבן, בטרם עלו למטוס נדרשו כל חברי המשלחת והעיתונאים להשליך מגוון פריטים שנאספו במהלך הביקור לפח אשפה שהוצב בתחתית המדרגות. שנאספו במהלך הביקור. הרשימה כללה טלפונים זמניים, תגי זיהוי, מתנות, מזכרות ואפילו את סיכות הדש האדומות שחולקו להם על ידי המארחים הסינים. ההנחיה הייתה מוחלטת: אפס פריטים ממקור סיני מורשים לעלות על כלי הטיס הנשיאותי.

האבטחה הקפדנית החלה עוד לפני הנחיתה בסין. חברי המשלחת הונחו להשאיר את המכשירים האלקטרוניים האישיים שלהם בבית ולהשתמש אך ורק בטלפונים זמניים "נקיים" במהלך כל השהות.

מקורות המקורבים למשלחת ציינו כי חלק מהנוכחים אף נדרשו להשאיר את הטלפונים האמריקאיים שלהם כבויים על המטוס לאורך כל הביקור, או להשמידם לחלוטין לפני החזרה לארה"ב כדי למנוע כל אפשרות של ציתות או השתלת תוכנות ריגול.

הצעדים הדרסטיים הללו נובעים מהחשש הכבד מיכולות הביון והסייבר המתקדמות של סין. גורמי ביטחון העריכו כי פריטים תמימים לכאורה, כמו סיכות דש או מתנות, עלולים להכיל מכשירי האזנה, וכי המכשירים הסלולריים הזמניים היוו יעד מרכזי לתקיפה במהלך השהות במדינה.

למרות האווירה המנומסת ששררה בפסגה בין הנשיא טראמפ לנשיא שי ג'ינפינג, הפרוטוקול הביטחוני הבהיר כי בוושינגטון מתייחסים לסין כיריבה מודיעינית מסוכנת ביותר.