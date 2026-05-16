תיעוד מטורף מארה"ב: רכבת התנגשה במשאית שפכים - שעפה למרחק 

נהג משאית בארה"ב אושפז במצב קשה בעקבות התנגשות עם רכבת משא בבלוק 2900 של דרך ידקין בעיר צ'ספיק. ממשטרת המקום נמסר כי מצבו של הנהג, שפונה לבית החולים עם פציעות מסכנות חיים, התייצב בהמשך.

מממצאים ראשוניים של חקירת המשטרה עולה כי נהג המשאית לא ציית לתמרור עצור שהוצב במקום לפני שנכנס אל מפגש המסילה. מחברת הרכבות נורפולק סאות'רן נמסר כי הרכבת נסעה לכיוון מזרח, וכי לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות.

בזירת התאונה זוהה אירוע חומרים מסוכנים מינורי בעקבות דליפת דלק, אך כוחות החירום מסרו כי לא נשקפה סכנה לציבור הרחב. המפגש שבו אירעה ההתנגשות הוא מפגש מסילה פרטי, ואינו מצויד במחסומים או במערכות תאורת אזהרה לנהגים.

תיעוד של האירוע מראה את רגע הפגיעה הקשה, כאשר רכבת המשא נוסעת במהירות ופוגעת בעוצמה בחלקה האחורי של המשאית הלבנה בעת שזו חצתה את הפסים. מעוצמת ההתנגשות נקרע מיכל השפכים מתא הנהג, ותוכן ירוק וסמיך ניתז לכל עבר. בהמשך התיעוד נראים שרידי המשאית ותא הנהג מוטלים פגועים בצדי הדרך, בעוד המיכל ההפוך שוכב בתעלה ונוזל בהיר זורם ממנו אל הקרקע.

תיעוד קשה: שמונה בני אדם נפצעו בפיגוע דריסה ודקירה באיטליה ישראל גראדווהל | 22:04

עד ראייה שתיעד את התאונה סיפר כי "לא ראיתי בכלל את המשאית בהתחלה, עד שהיא כבר החלה לעבור על הפסים, ואז היא הגיעה לפסים והרכבת כבר הייתה ממש כאן". לדבריו, הרכבת השמיעה צפירה חזקה לפני הפגיעה, אך בשל מהירותה לא היה סיכוי שתעצור בזמן.

עד הראייה הוסיף כי "זה פוצץ את מיכל השפכים שעליה, הצינורות נפלו, הצינורות ממש עפו ממנה, העוצמה של הפגיעה הייתה מטורפת". הוא ציין כי נהגים רבים אינם מבינים את מרחק הבלימה הנדרש לרכבות וסיכם כי "כשאתם מגיעים למפגש רכבת, אנא עצרו תמיד ותסתכלו ותקשיבו, תמיד, כי לפעמים גם מפגשי רכבת מתקלקלים. הם לא ירדו לפעמים".