שנורקל בבית הקברות: הדיווח הבלתי נתפס שמביך את ראש ה-FBI

"התג הממשלתי הוא אחריות, הוא לא כרטיס כניסה למתחמי VIP", כך אמר רוב ד'אמיקו, סוכן מיוחד לשעבר ב-FBI ומפעיל ביחידת חילוץ בני הערובה, בתגובה לחשיפת שורת טובות ההנאה של מנהל הבולשת קאש פאטל.

פאטל מואשם כי הוא מערב באופן קבוע בין נסיעות עבודה רשמיות לבין חופשות, אירועי פנאי ובילויים עם בת זוגו, אלכסיס וילקינס. הדברים נחשפו בעקבות בקשה לקבלת מידע על בסיס חוק חופש המידע ומסמכים שהגיעו לידי עיתון הניו יורק טיימס, לצד דיווח מוקדם יותר של סוכנות הידיעות אי-פי.

התקרית האחרונה שעוררה זעם רב התרחשה בסיומו של סיור רשמי שקיים פאטל בדרום האוקיינוס השקט, שכלל ביקורים במשרדי הבולשת בהוואי, אוסטרליה וניו זילנד.

לפי מסמכי הצי האמריקני ומיילים של משרד ההגנה, פאטל ותשעה מלווים נוספים קיימו סיור צלילה מיוחד שהוגדר כ"שנורקלינג ל-VIP" מעל שרידי ספינת הקרב הטבועה "אריזונה" בהוואי. האתר נחשב לקבר צבאי מקודש שבו טמונים שרידיהם של יותר מ-900 מלחים ונחתים שנרצחו במתקפה על פרל הרבור, והכללים הנוקשים במקום אוסרים על אזרחים אפילו ללבוש בגדי ים בשטח האנדרטה.

לפי הדיווח הבלתי נתפס של ה'טיימס', וחמי יחידת העילית "אריות הים" ליוו את הקבוצה באמצעות שתי סירות במהלך הצלילה, שנמשכה כ-30 דקות. ויליאם מ. מקברייד, וטרן של הצי ופרופסור אמריטוס להיסטוריה באקדמיה הימית של ארצות הברית באנאפוליס, הגדיר את האירוע כ"מזעזע" ואמר כי "זהו קבר מלחמה בעל מעמד משפטי זהה לבית הקברות הלאומי ארלינגטון. צלילה עם שנורקל סביב האריזונה היא מעשה חסר כבוד בדיוק כמו משחק בכדור בשטח הקברים בארלינגטון". בבולשת טענו בתגובה כי מפקד הפיקוד האינדו-פסיפי של ארצות הברית, אדמירל סמואל ג'. פאפארו הבן, הוא שהזמין את פאטל לפרל הרבור.

במקביל, פאטל מתמודד עם ביקורת דו-מפלגתית ועם שאלות נוקבות בתוך ממשל טראמפ על שימוש במטוסי מנהלים ממשלתיים ובסוכני FBI לצרכים אישיים.

בין היתר, פאטל ווילקינס טסו במטוס Gulfstream V ממשלתי מוושינגטון לפילדלפיה כדי לצפות בהופעת מוזיקת קאנטרי, ושהו בסוויטה פרטית שעלותה נעה בין 35 אלף ל-50 אלף דולרים.

צוות הטיסה הממשלתי ואנשי האבטחה המתינו לבני הזוג עד לאחר השעה 23:00 בלילה, תוך שהם צוברים שעות נוספות, כדי להטיסם בחזרה לוירג'יניה. הבולשת סירבה למסור מי מימן את האירוח בסוויטה, ודובר ה-FBI, בן ויליאמסון, טען כי וילקינס הייתה "אורחת מוזמנת" של האמנים.

לפני מינויו, פאטל עצמו תקף בחריפות את קדמונו בתפקיד, כריסטופר ריי, על שימוש במטוסים ממשלתיים לחופשות פרטיות, ואמר בראיון בשנת 2023: "כריסטופר ריי לא צריך מטוס סילון במימון ממשלתי כדי לצאת לחופשה. אולי כדאי שנקרקע את המטוס הזה". מה-FBI נמסר כי פאטל מבצע בממוצע פחות טיסות פרטיות בשנה בהשוואה לריי.

סערה נוספת מתחוללת סביב מערך האבטחה והטבות המוענקות לווילקינס, שעלותו מוערכת בכמיליון דולרים בשנה וכוללת ארבעה סוכני יחידת SWAT ושני רכבי שטח המלווים אותה גם בסידורים אישיים בנאשוויל שבה היא מתגוררת.

לפי הדיווח, גורמים רשמיים ב-FBI המליצו לפאטל לבצע הערכת איומים ובחינה משפטית כדי לקבוע אם רמת האבטחה הזו לבת זוג אתית ונחוצה, אך פאטל נזף באחד מהם ואמר כי סמכותו כמנהל היא כל מה שנדרש. הדובר ויליאמסון הכחיש זאת ומסר כי "הטענה שהמנהל פאטל הורה לסוכנים לבצע מעשה לא תקין או נזף בסוכנים היא שקרית לחלוטין".

התובע הכללי בפועל, טוד בלנץ', גיבה את המנהל ומסר כי "המשרד תומך באופן מלא בהגנה על בת זוגו של המנהל פאטל לאור האיומים המתמידים נגדה". בני משפחה של מנהלי FBI בעבר לא קיבלו אבטחה ממשלתית קבועה בהיקף כזה. וילקינס אף הצטרפה לפאטל לפגישה רשמית וסגורה בפנסילבניה בנושא המאבק בהברחות סמים, שבה השתתפו סנאטור דייוויד מקקורמיק ובכירי אכיפת החוק, דבר שעורר תמיהה בקרב הנוכחים. וילקינס פרסמה ברשת החברתית X כי השתתפה כיוון שהיא עובדת עם משפחות שנפגעו מסמים במסגרת תפקידה כדוברת ארגון שמרני.

התנהלותו של פאטל, הכוללת גם הדחת סוכנים שנתפסו כלא נאמנים מספיק לנשיא טראמפ, הובילה לגל עזיבות המוני של עובדים ומנהלים בכירים בבולשת ולמחסור בכוח אדם בסניפים רבים ברחבי המדינה.

כריסטופר או'לירי, בכיר לשעבר בחטיבה ללוחמה בטרור ב-FBI, אמר כי "כל מי שיכול לפרוש כבר פרש או פורש כעת, והשאר סופרים את הימים". פאטל מנסה לאתר את מדליפי המידע באמצעות בדיקות פוליגרף, ואף הגיש תביעת דיבה בסך 250 מיליון דולר נגד המגזין "אטלנטיק" שדיווח כי הוא נוהג לשתות אלכוהול בהגזמה ונעדר מהעבודה באופן שפוגע בביטחון הלאומי. הבולשת אף ניסתה לחקור כתב של הניו יורק טיימס שדיווח על הנושא, אך משרד המשפטים קבע כי אין בסיס חוקי להמשך החקירה.