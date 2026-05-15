הבולשת הפדרלית של ארצות הברית (ה-FBI) מעלה הילוך במצוד אחר אחד היעדים המבוקשים ביותר שלה. בהודעה דרמטית שפרסמה אמש (חמישי), מציעה הבולשת פרס כספי בסך 200,000 דולר לכל אדם שימסור מידע קונקרטי שיוביל ללכידתה של מוניקה ויט – קצינת מודיעין בכירה לשעבר בחיל האוויר האמריקני, שבגדה במולדתה וערקה לשורות משטר האייתוללות באיראן.

למרות שחלף למעלה מעשור מאז נעלמו עקבותיה בשנת 2013, במערכת הביטחון האמריקנית משוכנעים כי ויט מהווה עדיין סכנה ביטחונית של ממש. "אנו מעריכים כי היא ממשיכה לתמוך בפעילותה הזדונית של איראן גם כיום", נמסר מטעם ה-FBI.

דניאל וייזביצקי, בכיר ביחידת הסייבר והריגול הנגדי בוושינגטון, פנה פומבית לציבור הרחב על רקע המתיחות הביטחונית בין המדינות: "ה-FBI לא שוכח. במיוחד ברגעים קריטיים אלו בהיסטוריה של איראן, אנו מאמינים שישנו אדם שיודע היכן היא מסתתרת. אנו קוראים לו ליצור קשר ולעזור לנו להביא אותה לדין".

עברה של ויט הופך את עריקתה למכה כואבת במיוחד עבור קהילת המודיעין האמריקנית. בין השנים 2003 ל-2008 היא שירתה כקצינת ריגול נגדי ביחידת החקירות המיוחדות של חיל האוויר, ובמסגרת תפקידה המסווג נשלחה למשימות חשאיות מורכבות ברחבי המזרח התיכון.

במהלך שירותה, היא נחשפה למידע רגיש ביותר, שיטות איסוף, זהויות ואמצעים מסווגים.

בשנת 2019 הוגש נגדה כתב אישום חמור שלא הותיר מקום לספק: המודיעין האיראני סימן את ויט כיעד איכותי, פיתה אותה לחצות את הקווים וגייס אותה לשורותיו. על פי משרד המשפטים האמריקני, מיד לאחר עריקתה חשפה ויט בפני מפעיליה החדשים בטהרן קיומה של "תוכנית חשאית ורגישה ביותר לאיסוף מודיעין".

חמור מכך, היא מסרה לאיראנים את זהותו של איש מודיעין אמריקני שפעל בשטח, ובכך העמידה את חייו בסכנה מוחשית ומיידית.

מכתב האישום הענף עולה כי ויט לא פעלה לבדה. בין השנים 2012 ל-2015, היא קשרה קשר עם סוכנים איראניים כדי להעביר להם מסמכים מסווגים הנוגעים לביטחון הלאומי של ארצות הברית, בידיעה ברורה שהדבר ישמש כנשק נגד ארצה ויעניק יתרון אסטרטגי לאיראן.

בתמורה למידע היקר מפז, העניק לה הממשל האיראני מעטפת תמיכה שלמה, שכללה פתרונות דיור וציוד מחשוב משוכלל שאפשר לה להמשיך בפעילותה. נכון להיום, לא ידוע על גורם משפטי רשמי המייצג אותה בארצות הברית.

במקביל לאישומים נגד ויט, האמריקנים הגישו כתבי אישום גם נגד ארבעה אזרחים איראנים שפעלו יחד עמה. הארבעה מואשמים בעבירות של קשירת קשר, ניסיונות פריצה למערכות מחשוב וגניבת זהות בנסיבות מחמירות, כחלק ממאמצי הריגול והלוחמה החשאית שמנהלת איראן.