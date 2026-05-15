חריג: עימות בין השירות החשאי לאבטחה הסינית במהלך ביקור טראמפ

החייל הסיני בצל אייר פורוס 1 ( צילום: מסך )

מתיחות ביטחונית נרשמה במהלך ביקורו המדיני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין. על פי דיווחים של עיתונאים שנכחו במקום, אנשי ביטחון סינים חסמו ביום חמישי את כניסתו של סוכן השירות החשאי האמריקני אל מתחם "מקדש השמיים" בבייג'ינג, בשל נשיאת נשקו האישי.