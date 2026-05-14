מה הוא שתה? רוביו מצביע לתקרה ומתנהג מוזר במהלך הפסגה בסין 

ראש הדיפלומטיה של הבית הלבן, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נצפה היום (חמישי) כשהוא מתנהג באופן מעט מביך כאשר הצביע על התקרה ונע אנה ואנה תוך שהוא מנסה להעיר את תשומת לב חבריו.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה רוביו פונה לחבריו השרים אשר השתתפו בטיסת הנשיא טראמפ לבייג'ין, ומעורר את תשומת ליבם לגובהה הרב של התקרה.

בשלב מסוים הוא נראה עוזב את כסאו באופן מעט לא-דיפלומטי, ומנסה להפנות את תשומת ליבו של מזכיר המלחמה הגסת'.

מרקו רוביו, שהיה עד כה אסור כניסה לסין בעקבות פעילותו בנושא זכויות האדם במדינה עדיין נחשב באופן רשמי לאסור כניסה למדינה, אלא שהסינים אישרו את כניסתו באמצעות "משחק" באופן הכיתוב של שמו באותיות סיניות.

לפי הדיווחים, המטרה של הסינים הייתה להותיר את איסור כניסתו של רוביו על כנה כדי שלא להראות התקפלות בפני ארה"ב, תוך שהיא מאפשרת את כניסתו באופן חד-פעמי של הבכיר האמריקני.