מה הוא שתה? רוביו מצביע לתקרה ומתנהג מוזר במהלך הפסגה בסין 

מזכיר המדינה מרקו רוביו צולם כשהוא מצביע לתקרה בסין ונראה מתלהב מגובהה, בשיא הפגישה עם המנהיגים הסינים כאשר חבריו עמדו בנימוס לצד השולחן | בשלב מסוים הוא אף ניסה לצרף אליו את מזכיר המלחמה פיט הגסת' לסיטואציה המוזרה (חדשות) 

רוביו מתנהג מוזר בבייג'ינג

ראש הדיפלומטיה של הבית הלבן, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נצפה היום (חמישי) כשהוא מתנהג באופן מעט מביך כאשר הצביע על התקרה ונע אנה ואנה תוך שהוא מנסה להעיר את תשומת לב חבריו.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה רוביו פונה לחבריו השרים אשר השתתפו בטיסת הנשיא טראמפ לבייג'ין, ומעורר את תשומת ליבם לגובהה הרב של התקרה.

בשלב מסוים הוא נראה עוזב את כסאו באופן מעט לא-דיפלומטי, ומנסה להפנות את תשומת ליבו של מזכיר המלחמה הגסת'.

מרקו רוביו, שהיה עד כה אסור כניסה לסין בעקבות פעילותו בנושא זכויות האדם במדינה עדיין נחשב באופן רשמי לאסור כניסה למדינה, אלא שהסינים אישרו את כניסתו באמצעות "משחק" באופן הכיתוב של שמו באותיות סיניות.

לפי הדיווחים, המטרה של הסינים הייתה להותיר את איסור כניסתו של רוביו על כנה כדי שלא להראות התקפלות בפני ארה"ב, תוך שהיא מאפשרת את כניסתו באופן חד-פעמי של הבכיר האמריקני.

מרקו רוביו

