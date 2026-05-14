לא ראו בחיים בן אדם: זאבי הקוטב הקטלניים ניגשו לצלם

הזאב הארקטי, הידוע גם כזאב הקוטב הלבן, הוא אחד היצורים הבודדים על פני כדור הארץ שפשוט אינו מפחד מבני אדם. בעוד שזאבים במקומות אחרים בעולם פיתחו אינסטינקט של בריחה מכל מגע אנושי, הזאבים באזורים כמו האי אלסמיר שבצפון קנדה נוטים לגשת לבני אדם ברוגע, לרחרח אותם ולבחון אותם מקרוב.

הסיבה לתופעה המדהימה הזו נעוצה בבידוד הגיאוגרפי הקיצוני שלהם. זאבי הקוטב חיים באזורים כה מרוחקים ונידחים, עד שלאורך ההיסטוריה כמעט ולא היה להם מגע עם המין האנושי. כתוצאה מכך, הם מעולם לא למדו לראות באדם איום שיש להימנע ממנו, ובמקום לברוח, הם מגיבים בסיטואציה החדשה בסקרנות טבעית וניטרלית.

עם זאת, מדובר בטורפי-על שמסוגלים לצוד כבשי מושק ואיילים בתנאים הקיצוניים ביותר. למרות שרוב המפגשים מסתיימים בהתבוננות שקטה, תועדו מקרים בודדים של תוקפנות, במיוחד באזורים שבהם הזאבים התרגלו לנוכחות אנושית קבועה סביב תחנות מזג אוויר.