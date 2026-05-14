כיכר השבת
זאב בודד

לא ראו בחיים בן אדם: זאבי הקוטב הקטלניים ניגשו לצלם

בלב השממה הקפואה שבקוטב, הטורפים המפחידים ביותר בעולם שוברים את כל המוסכמות | זאבים מקומיים לא בורחים ולא תמיד תוקפים הם פשוט ניגשים לבני האדם בסקרנות מצמררת ובמרחק נגיעה (חדשות בעולם)

זאבי הקוטב
זאבי הקוטב| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הזאב הארקטי, הידוע גם כזאב הקוטב הלבן, הוא אחד היצורים הבודדים על פני כדור הארץ שפשוט אינו מפחד מבני אדם. בעוד שזאבים במקומות אחרים בעולם פיתחו אינסטינקט של בריחה מכל מגע אנושי, הזאבים באזורים כמו האי אלסמיר שבצפון קנדה נוטים לגשת לבני אדם ברוגע, לרחרח אותם ולבחון אותם מקרוב.

הסיבה לתופעה המדהימה הזו נעוצה בבידוד הגיאוגרפי הקיצוני שלהם. זאבי הקוטב חיים באזורים כה מרוחקים ונידחים, עד שלאורך ההיסטוריה כמעט ולא היה להם מגע עם המין האנושי. כתוצאה מכך, הם מעולם לא למדו לראות באדם איום שיש להימנע ממנו, ובמקום לברוח, הם מגיבים בסיטואציה החדשה בסקרנות טבעית וניטרלית.

עם זאת, מדובר בטורפי-על שמסוגלים לצוד כבשי מושק ואיילים בתנאים הקיצוניים ביותר. למרות שרוב המפגשים מסתיימים בהתבוננות שקטה, תועדו מקרים בודדים של תוקפנות, במיוחד באזורים שבהם הזאבים התרגלו לנוכחות אנושית קבועה סביב תחנות מזג אוויר.

רץ ברשתמסוכןחיות ברזאביםהקוטב הצפוני
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר