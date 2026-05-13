התפרצות של קטיפה אדומה: הטרנד הוויראלי שמשלב קפה, דובדבנים וקולה

טרנד חדש ששוטף את הטיקטוק והאינסטגרם מציג שילוב נועז ומרהיב בין אספרסו חם למתיקות של דובדבנים וקולה וניל | זהו לא רק משקה, אלא מופע ויזואלי של טעמים וטקסטורות שמעניק פרשנות חדשה לחלוטין לחוויית הקפה המוכרת (חדשות בעולם)

שליבו קטלני - קולה קפה ודובדבנים (צילום: מסך)

הקסם של המשקה החדש, שהפך ללהיט ברשתות החברתיות, טמון ברגע המפגש בין הטמפרטורות והמרכיבים השונים.

השיא הוויזואלי קורה כאשר מוזגים אספרסו לוהט ישירות לתוך המשקה המוגז: התגובה המיידית יוצרת קצף עז שמתגבש לשכבה עבה ומרשימה בצבע אדום-כהה בחלקו העליון של הכוס.

מותג DEMIAND מצטרף לטרנד| צילום: צילום: יצרן

תהליך ההכנה פשוט אך מספק חוויה כבר מהשלב הראשון: מתחילים במעיכת דובדבנים טריים בתחתית הכוס כדי להפיק מהם את המיץ והארומה הטבעיים.

לאחר מכן מוסיפים את קולה הווניל, ולבסוף את מנת האספרסו שיוצרת את ה"פיז" המפורסם. התוצאה היא משקה שכבות מסקרן שמשלב מרירות, מתיקות ורעננות פירותית בבת אחת.

ה"סודה המלוכלכת"

בשבועות האחרונים הדבר הכי חם (או קר) הוא ה"סודה המלוכלכת" - סוג של שידרוג למשקאות מוגזים בעזרת סירופים, פירות וזילוף שמנת, שיוצרים משקה במרקם שבין מוקטייל למילקשייק. התופעה החלה ביוטה כחלופה לבילוי ללא אלכוהול והפכה לוויראלית בזכות מראה שכבות פוטוגני והתאמה אישית של טעמים.

רשתות ענק כמו מקדונלד'ס ודאנקן כבר אימצו את הלהיט, שהופך כל כוס סודה פשוטה לקינוח מושחת וצבעוני. למרות הפופולריות, חשוב לזכור שמדובר בפינוק עתיר סוכר וקלוריות, ולכן מומלץ לצרוך אותו במתינות כקינוח מזדמן.

