לכלוך עקשן בתוך האסלה הוא בעיה מוכרת בכל בית - אך ניתן להתגבר עליו גם ללא שימוש בחומרי ניקוי יקרים או מסוכנים | ממי סודה וחומץ דרך חומצה לימונית טבעית ועד שימוש מפתיע בקולה - אלו הטכניקות הפשוטות, הבטוחות והיעילות שיעזרו לכם להחזיר לאסלה מראה נקי ולבן לאורך זמן (בית)
Pure Edn היא סדרת ברים חדשניים וייחודיים למים מסוננים בעלי טכנולוגיה מתקדמת ברמה הגבוהה ביותר בסטנדרט האיכות של מי עדן * יריב שפירא, מנכ"ל מי עדן: "מעתה נעניק לכל לקוח את המענה האיכותי ביותר לפי צרכיו ובכל פתרון מים שיבחר" (פרסום ושיווק)