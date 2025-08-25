כיכר השבת
איך להחזיר לאסלה את הלבן: טיפים פשוטים ומעשיים להסרת כתמים עקשניים

לכלוך עקשן בתוך האסלה הוא בעיה מוכרת בכל בית - אך ניתן להתגבר עליו גם ללא שימוש בחומרי ניקוי יקרים או מסוכנים | ממי סודה וחומץ דרך חומצה לימונית טבעית ועד שימוש מפתיע בקולה - אלו הטכניקות הפשוטות, הבטוחות והיעילות שיעזרו לכם להחזיר לאסלה מראה נקי ולבן לאורך זמן (בית)

גם כתמים עקשניים, ניתן להסיר (צילום: Shutterstock)

מעטים המקומות בבית שמאתגרים אותנו בניקיון כמו פנים האסלה. המקום שבו המים עומדים לאורך זמן נוטה לצבור אבנית, חלודה ולעיתים גם לכלוך כהה שנראה בלתי אפשרי להסרה. החדשות הטובות: יש כמה פתרונות פשוטים וזולים שיכולים להחזיר לאסלה שלכם מראה נקי ולבן.

1. סודה לשתייה וחומץ – השילוב הקלאסי

  • שפכו חצי כוס סודה לשתייה ישירות על הכתמים.
  • הוסיפו חצי כוס חומץ לבן והשאירו כ-30 דקות.
  • קרצפו בעדינות עם מברשת אסלה. השילוב יוצר תגובה כימית שממיסה אבנית ולכלוך עקשן.

2. מלח לימון - טבעי ונגיש

חומצה ציטרית (Citric Acid), המוכרת יותר בשמה - 'מלח לימון', היא מסיר אבנית מצוין:

  • פזרו שתי כפות סביב מקום הכתמים.
  • השאירו לילה שלם.
  • בבוקר הברישו ושטפו - והתוצאה לרוב מפתיעה.

3. קולה - לא רק לשתייה

משקה הקולה מכיל חומצות חלשות שמפרקות כתמים:

  • שפכו פחית קולה לתוך האסלה.
  • השאירו ל-2–3 שעות (עדיף לילה).
  • הברישו בעדינות.
  • הכתמים הכהים מתרככים ונעלמים יחסית בקלות.

4. אקונומיקה - לניקוי יסודי

כאשר כל השיטות הטבעיות יותר לא מצליחות, אפשר להשתמש באקונומיקה:

  • שפכו כוס אקונומיקה והשאירו ל-30 דקות.
  • קרצפו היטב ושטפו.
  • חשוב: לא לשלב עם חומץ או חומרים אחרים כדי להימנע מגזים רעילים.

5. מברשת ייעודית או אבן ספוג קרמית

  • מברשת עם סיבים קשים או אבן ספוג קרמית (Pumice Stone) יכולה לשייף בעדינות שכבות אבנית עקשניות מבלי לפגוע בחרסינה.
  • יש להרטיב היטב את האבן לפני השימוש כדי לא לשרוט את פני השטח.

טיפים נוספים לשמירה על ניקיון לאורך זמן

  • שטיפה מהירה עם חומץ פעם בשבוע מונעת הצטברות אבנית.
  • טבליות ייעודיות לאסלה (לשימוש קבוע) מסייעות לשמור על ריח נעים ומראה נקי. הקפידו על אוורור וניקוי קבוע כדי למנוע חזרת הבעיה.

בשורה התחתונה: לא צריך להרים ידיים מול כתמים עקשניים. בעזרת שילוב של חומרים זמינים, קצת סבלנות וניקיון קבוע – האסלה יכולה להיראות מבריקה כמו חדשה.

25
מספיק עם השטויות של ערבוב סודה לשתיה עם חומץ. חוץ מבועות שנוצרות שיש להם אפקט ניקוי מאד מוגבל
רואה שחורות
נכון מאוד!!!!! הגיע הזמן שכולם ידעו!!!!!! שכשמערבבים אבקת סודה לשתיה שהיא בסיס עם חומץ אחד סותר( מבטל) את השני והתוצאה היא פשוט......מים. והבועות שמשתחררות הם גז מימן.
מתנחלת גאה
כשיש כתמים על דופנות האסלה בכל מקרה כששופכים חומץ הכל נוזל למטה והכתם נשאר. ממלח לימון אני מתרחקת. לפני נספר שנים שמחתי שהצלחתי ליצור משחה. חורר לי את דופן האסלה.
נמאס
טעות, הגז שנוצר הוא פחמן דו חמצני (co2)
ישראל
נכון
טינה
למה להשמיץ?! לא כתוב לערבב. לשים כל דבר בנפרד.
ישראלי=רק מזרע ישראל
24
הכל שטויות ועבודה קשה לחינם,לכו לחנות חמרי בנייה קנו מיכל חומצת מלח שפכו חצי ליטר חכו 20 ד שפשפו עם מברשת האסלה,נקי מבריק
צדקיהו
צודק
צדוק
23
שרותי אני מנקה רק עם אוקונומיקה. כלומר בלילה שהולכים לישון. חצי כוס אוקונומיקה ולסגור המכסה של האסלה עד הבוקר. זה עושה את העבודה. נקי וגם נגד חיידקים.
אילנה
האוקונומיקה רק מלבינה את האבנית וכך חושבים שהאבנית ירדה נסו חומצת מלח 32 אחוז חכו כ 20 דקות מומלץ מסכה וכפפות החומצה חזקה ביותר לאחר מכן שפשוף קטן ומים זורמים
שלמה
ומה יעשו המסכנים שזקוקים לשירותים באמצע הלילה?
??
22
00 של סנו עושה את עבודה והסימנים נעלמים
Naomi
21
פעם בסופר היה בקבוק בשם ; חומצת מלח מסיר כל כתם עקשן ......
פאני
20
רק שני דברים מוציאים את ההצטברות הזאת מניסיון אישי ,ניסיתי הכל והייתה לי שכבה מאד נכבדה של שחור בתחתית ,פעמיים ביום לרסס למים אנטי קאלק האפור וביחד איתו לשפוך לאסלה 00 הירוק שניהם ביחד ,ללכת לזה לעמוד כמה שאפשר,לא לדאוג אין תגובה שניהם אותו דבר ,ותראו איך מפעם לפעם זה נעלם עד שיהיה כמו חדש ,עשיתי וי
....
19
בתור אחד שמבין אני יכול לומר שטיפ מספר 4 לא עוזר. טיפול מספר 5 זה יותר גרוע מכיוון שזה עושה שריטות באסלה ואז המצב יחזור מהר יותר ויותר גרוע ויהיה כמעט בילטי ניתן להסרה.
מיכה
18
רצוי לנקות עם כל חומר לאסלה ולשפשף ידני בלי כפפות עם סקוץברייט תאמינו לי לא קורה לידיים כלום אני לא משתמשת בקרם ידיים
עובדת נקיון
17
לקנות מסיר אבנית, יורד בקלות. מוצר שהוא מסיר אבנית בלבד ולא שמכיל גם בנוסף לחומרים אחרים.
אבנית
16
מסיר כתמים של בגדים מנקה אפילו אבנית בלי ריח של אקונומיקה משתמשת בבקבוק השפרצה...,מעולההההה
אלתית
15
השיטה הטובה ביותר (אני דוגמה קלאסית לאי-עקרת בית) : למנוע את הכתם לפני שמחייב אמצעי ניקוי ייחודיים. עובד הכי טוב.
דיאנה
מה זה למנוע מראש את הכתם? אצלכם לא הולכים לשירותים?
איתי
14
ניסיתי בכל
Pini
13
00 ירוק עם פקק אדום ברבע שניה מוציא אפילו חלודה
שב
מסוכן מאוד
אני
צודק הבקבוק הירוק לא משאיר זכר לשום דבר כל השאר זה חרטה
אריאל
12
אין כמו חומצת מלח. קונים בחנות טמבור בפחות ממה 20 שקל.
עמיחי
11
אקונומיקה אינה מורידה אבנית היא רק מלבינה אותו כך חושבים שאין אבנית
שלמה
10
לא להאמין שמגיעים למצב הזה בכלל.🤦🏻‍♀️
OCD
9
כל יום לעבור על האסלה עם אקונומיקה לא חייב הרבה וזה נקי תמיד לכל החיים. כתמים וכו.... תוצר של חוסר ניקיון,זה הכל לוקח 1 דקה.
רות
8
לא לשפוך. חבל על בזבוז החומר. הרבה פחת. כדאי לשים את הנוזל במרסס ולרסס על המקום המיועד לטיפול.
ישראלי=רק מזרע ישראל
7
אני ניקיתי עם משחת שיניים.
זהבה
6
המענין לגבי הקולה תוהה מה עושה לגוף של אלה שמכורים 🤣
יונית
5
ניקוי אסלות
דורון
4
יעלי מעניין כמה מהעצות האלו ניסית בעצמך ? איך חומץ אמור להשאר כמה דקות על הדופן של האסלה ?
משה
3
למה לעבוד קשה או בכלל? שימו חומצה 00 של סנו בקבוק ירוק ואפשר לקנות בכל סופר. תשאירו את זה ללילה ולמחרת בבוקר הכל מבריק!
ישראלה
2
00 מוריד את האבנית 100%כדאי אחת לחודש להשתמש בה אני כותבת מתוך ניסיון.
ציפי
1
זה בדיוק מה שמטריד אותנו היום
אסתריקה

