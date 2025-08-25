מעטים המקומות בבית שמאתגרים אותנו בניקיון כמו פנים האסלה. המקום שבו המים עומדים לאורך זמן נוטה לצבור אבנית, חלודה ולעיתים גם לכלוך כהה שנראה בלתי אפשרי להסרה. החדשות הטובות: יש כמה פתרונות פשוטים וזולים שיכולים להחזיר לאסלה שלכם מראה נקי ולבן.
1. סודה לשתייה וחומץ – השילוב הקלאסי
- שפכו חצי כוס סודה לשתייה ישירות על הכתמים.
- הוסיפו חצי כוס חומץ לבן והשאירו כ-30 דקות.
- קרצפו בעדינות עם מברשת אסלה. השילוב יוצר תגובה כימית שממיסה אבנית ולכלוך עקשן.
2. מלח לימון - טבעי ונגיש
חומצה ציטרית (Citric Acid), המוכרת יותר בשמה - 'מלח לימון', היא מסיר אבנית מצוין:
- פזרו שתי כפות סביב מקום הכתמים.
- השאירו לילה שלם.
- בבוקר הברישו ושטפו - והתוצאה לרוב מפתיעה.
3. קולה - לא רק לשתייה
משקה הקולה מכיל חומצות חלשות שמפרקות כתמים:
- שפכו פחית קולה לתוך האסלה.
- השאירו ל-2–3 שעות (עדיף לילה).
- הברישו בעדינות.
- הכתמים הכהים מתרככים ונעלמים יחסית בקלות.
4. אקונומיקה - לניקוי יסודי
כאשר כל השיטות הטבעיות יותר לא מצליחות, אפשר להשתמש באקונומיקה:
- שפכו כוס אקונומיקה והשאירו ל-30 דקות.
- קרצפו היטב ושטפו.
- חשוב: לא לשלב עם חומץ או חומרים אחרים כדי להימנע מגזים רעילים.
5. מברשת ייעודית או אבן ספוג קרמית
- מברשת עם סיבים קשים או אבן ספוג קרמית (Pumice Stone) יכולה לשייף בעדינות שכבות אבנית עקשניות מבלי לפגוע בחרסינה.
- יש להרטיב היטב את האבן לפני השימוש כדי לא לשרוט את פני השטח.
טיפים נוספים לשמירה על ניקיון לאורך זמן
- שטיפה מהירה עם חומץ פעם בשבוע מונעת הצטברות אבנית.
- טבליות ייעודיות לאסלה (לשימוש קבוע) מסייעות לשמור על ריח נעים ומראה נקי. הקפידו על אוורור וניקוי קבוע כדי למנוע חזרת הבעיה.
בשורה התחתונה: לא צריך להרים ידיים מול כתמים עקשניים. בעזרת שילוב של חומרים זמינים, קצת סבלנות וניקיון קבוע – האסלה יכולה להיראות מבריקה כמו חדשה.
