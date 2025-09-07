כיכר השבת
הפתרון המושלם

ויראלי: "לא תאמינו איך ניקיתי את המראה בלי שפשופים בשנייה"

מראה מטושטשת, טיפות מים, סימני אצבעות - נראה לכם שזה בלתי נמנע? תחשבו שוב. יש טריק קטן אחד, בבית שלכם, שגורם למראה להיראות נוצצת ומושלמת תוך שניות (בית)

כך מנקים מראה בשניות (צילום: AI)

אתם רצים בבוקר, ממהרים לצאת מהבית, מעיפים מבט במראה והנה - המראה במטבח או בחדר האמבטיה מלאת סימני אצבעות, טיפות מים וכתמי סבון. אתם צריכים לשפשף במשך דקות או גרוע מזה, להבין שאתם בכלל לא יכולים להשיג מראה חלקה ונקייה.

אבל יש חדשות טובות: לא צריך יותר שפשופים!

הטריק הקל והמרהיב

כל מה שתצטרכו זה נייר עיתון ישן ומעט חומץ לבן. כן, זה הכל.

רססו מעט חומץ לבן על המראה.

קחו חתיכת נייר עיתון מקומט.

נגבו את המראה בעדינות עם נייר העיתון בתנועות סיבוביות.

התוצאה? מראה חלקה, נוצצת ומבריקה, בלי פסי שפשוף, בלי שריטות, ובמחיר זול במיוחד.

למה זה עובד?

החומץ מנקה שומנים וכתמים, ואילו נייר העיתון סופג את הנוזלים בלי להשאיר פסי מיקרו־שריטות, כמו סמרטוט רגיל. בנוסף, נייר העיתון "מוחק" את החיידקים הקטנים, ומביא את המראה למראה כמעט כמו חדש.

טיפ נוסף למראה נוצצת לאורך זמן

לא רוצים לנקות כל יום? אחרי הניגוב עם החומץ, עברו על המראה עם כדור צמר גפן יבש - זה שומר על הזוהר ומונע מטיפות מים מלהישאר.

הסוד הפשוט הזה יהפוך כל מראה בבית ל"מראה של קטלוג", מבריק ונקי, בלי תירוצים, בלי שפשופים ואפילו בלי להשקיע דקות ארוכות בניקוי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בבית:

קסם או פרקטיקה?

||
7

פשוט וקל

||
4

זה עובד!

||
15

זה עובד

||
20

אל תסעו רחוק

||
2

טיפים שעובדים

|
ש

חופש שנראה אחרת

יהודית הלפרן|מקודם

זה עובד

|

פתרונות שעובדים

||
28

כמו קסם

|

אחרי תשעת הימים

||
10
ש

מובילות בתחום

ציקי גל|מקודם

פשוט וזול

||
54

בטוח יותר

||
66

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר