לשנה נקיה מדאגות וראש פנוי לרגעים של ביחד

אני אוהבת את החגים. אוהבת את ההתרגשות באוויר, את התפילות המיוחדות בבית הכנסת של אבא בנוסח שעוד זכור לי כילדה קטנה בחצר הגדולה של סבא. את בהלת הקניות של קולקציית חורף שגורמת לילדים קטנטנים להזיע בבגדי פרווה בטרום החורף הקיצי של ארצנו הלוהטת. את המטבח שלי שהופך למעבדת ניסויים של עוגות דבש בשכבות, פאי לימון ומנות עיקריות וחגיגיות של ה"ביוקר" ששמורות רק לחגים ולימים טובים ומיוחדים. אני אוהבת בעיקר את היציאה מהשגרה והזמן המשותף עם המשפחה הגרעינית והמורחבת, שמלא בהמון רגעים של צחוק וביחד. אפילו את המריבות והבלאגן התחלתי לחבב עם השנים. אני אוהבת כל רגע ורגע בחודש המיוחד הזה עם יומולדת באמצע וניצנים של חורף והתחדשות. אבל יש דבר אחד שמוציא אותי משלוותי כל השנה בכלל ובתקופת החגים בפרט. כבר אמרתי שאני אוהבת בלאגן וזה נכון. בלאגן טבעי של פיג'מות זרוקות בסלון ומשחקים במקומות מוזרים זה בלאגן מבורך שאומר - יש פה בית פעיל וילדים סקרנים ומלאי חיים. בלאגן לא מאיים עלי. לכלוך כן. תנו לי עשרות חלקי פלימוביל זרועים בסלון אבל לא ביסקוויט אחד מפורר באמצע החדר שרוע בשלולית של קטשופ ושוקו.

בחודשים האחרונים החיים שלי נראים אחרת. עם ארבעה ילדים קטנים שלא יודעים מה זה לשבת רגע אחד במקום ואוהבים להתנסות בהשפרצת קטשופ על הוילון וקליעה למטרה של בורגול מעל הארון בסלון, הבית שלי בסוף כל יום חוזר לאיפוס בחמש דקות של עבודה שהיא אפילו לא "עבודה". מאז שהתחדשתי בדרימי H15 פרו, רגעי האיפוס של הבית בסוף יום הפכו לפרס לילד המצטיין נוסח "מי שיאסוף 20 חפצים יעביר היום דרימי". עדיין יש לי פיג'מות בסלון לפעמים ופלימוביל במגירה של הסירים, אבל כשהבוקר מתחיל, אנחנו קמים לבית נקי ונעים שכיף לבלגן בכל יום מחדש. רצפה נקיה באופן קבוע היא הרבה יותר מרצפה נקיה בשבילי. זו שלוות נפש, זה נקיון שמתחיל ברצפה ועובר אל הראש. בתור מי שעובדת מהבית (חלק מהעבודה שלי זה לכתוב את מה שאתם קוראים עכשיו) כיף לי לעבוד בשעות הבוקר בסביבת עבודה נקיה ונעימה, לשחק עם הקטנים אחר הצהריים ולשבת איתם על הרצפה ולאפשר להם לאכול ארוחת ערב רגועה בלי לצאת משלווה עם כל כוס שוקו נשפכת או אורז דביק שהופך למרבד קסמים.

גם החגים שלכם ייראו אחרת עם דרימי H15 פרו- לפרטים - הקליקו כאן >>

אם כל השנה רצפה נקיה זו שלוות נפש, בתקופת החגים זה בסיס לשפיות. במיוחד השנה בה חג רודף שבת רודף חג והימים הבודדים שבין שבת לחג מוקדשים לחידוש מלאי של עוגות ופשטידות. השנה, אני אקדיש את הזמן שבין שבת לחג להתנסות חדשה במטבח וזמן משותף עם הילדים. אין לכם מושג כמה זמן, אנרגיה ומאמץ נחסכים מאיתנו כשאנחנו מורידים מסדר היום שלנו את רצף הפעולות הסיזיפי של טאטוא, שטיפה, גריפה, ניגוב, ניקוי הסמרטוטים המלוכלכים והפיכת כל בני הבית ליצורים מרחפים בזמן הייבוש הקדוש.

לדרימי H15 PROיש יתרונות רבים אבל מה שתפס אותי היה בעיקר השטיפה העצמית שלו. לאף אחד מאיתנו אין זמן מיותר ולרובנו גם אין סבלנות מיותרת לתהליכים ארוכים ומורכבים. בלחיצת כפתור אחת, דרימי H15 PRO שוטף את המברשת במים חמים בטמפרטורה גבוהה של 100° ומייבש אותה באוויר חם בטמפרטורה של 90°. הטכנולוגיה המתקדמת מחסלת חיידקים ובקטריות, מפרקת ביעילות שומנים וכתמים קשים, מונעת ריחות רעים ומבטיחה לנו סביבת בית נקייה ובריאותית יותר.

ומה היתרונות הנוספים שלו? המשקל הכולל שלו 5.8 ק"ג והוא קל לנשיאה, יש לו עוצמת שאיבה גבוהה במיוחד, זמן עבודה רצוף של 60 דקות, מסך LED וחיישן לזיהוי לכלוך והוא שואב ושוטף את כל סוגי הלכלוך רטוב ויבש כאחד ונצמד לפאנלים משני צידי המברשת לניקיון מושלם. מעבר לכך הוא גם מתקפל לזווית של 180 מעלות ונכנס בקלות מתחת לספה, לשידות ולכל פינה בבית.

יש לו טכנולוגיית GlideWheel™ המאפשרת לו לנוע בקלות מפתיעה קדימה ואחורה. הגלגל החכם מפחית מאמץ פיזי, מבטיח גישה לכל פינה, ומעניק שליטה מדויקת גם בזמן שאיבה ושטיפה בו-זמנית.

ל- H15 PRO יש זרוע רובוטית AI מהפכנית שמשנה את חוקי המשחק בניקיון הרצפה. במהלך הניקיון, הזרוע הרובוטית המצוידת בבינה מלאכותית נצמדת באופן אוטומטי לרצפה (תוך 0.2 שניות בלבד) וגורפת כל פיסת לכלוך – יבש או רטוב – ומעבירה אותו ישירות אל תוך השואב, מה שמבטיח ניקיון מושלם של הרצפה ללא שאריות או שיערות.

רוצים להתחבר לדרימי שלכם מרחוק? תוכלו לעשות זאת בקלות! באמצעות אפליקציית Dreame Home, תוכלו להגדיר ולהתאים אישית את כל פעולות הניקיון של השואב שוטף שלכם:

• שליטה בעוצמת השאיבה והשטיפה בהתאם לסוג הלכלוך.

• התאמת כמות המים לפי העדפותיכם וסוגי הרצפות בביתכם.

• קביעת מועדי ניקיון מרחוק לנוחות מרבית.

• קבלת תזכורות להחלפת פילטרים וניקוי מברשות - תמיד צעד אחד לפני תחזוקת המכשיר.

אם עדיין לא השתכנעתם, דרימי PRO H15 נמכר במחיר משתלם של 2,790 ₪ בלבד ומבטיח לכם חוויית ניקיון מושלמת, קלה ונוחה שתשאיר את הבית שלכם נקי מחיידקים ללא מאמץ ואת הראש שלכם נקי ופנוי להתמקד במה שחשוב באמת בתקופת החגים.

דמיינתם פעם איך זה לחיות בבית שתמיד נקי? גם כשיש אורחים וסעודות חג מרובות משתתפים וילדים קטנים, גם כשבמוצאי שבת מתחילים מיד להתכונן לחג ובמוצאי החג נוחתים היישר לשבת ואין כמעט זמן פנוי לנקות ולארגן את הבית מחדש, גם כשהילדים מפוררים עוגות דבש בכל פינה בבית ואת לא צריכה לרוץ אחריהם עם מטאטא ומגב בידיעה ברורה: כשהחג יוצא פשוט מעבירים דרימי על הרצפה ובתוך כמה דקות הבית חוזר לשפיות ואפשר להתחיל להתכונן לחג הבא. בתוך כל טרפת הקניות של ערב החג, תחשבי גם על עצמך. ואני לא מדברת על עוד שמלה שתלבשי פעם אחת והיא תחזור לשכב בארון או על שרשרת נוספת, כמעט זהה לזו שכבר יש לך במגירה. תחשבי על עצמך באמת. תקני לעצמך שלוות נפש. תקני לילדים שלך אמא פנויה ורגועה ותקני למשפחה שלך עוד זמן פנוי שיוקדש לרגעים משפחתיים של ביחד.

תקני לעצמך ראש נקי ובית מבריק. גם השנה, בעיקר לקראת ראש השנה.

