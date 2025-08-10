"השיטה הטבעית שהעלימה את היונים מהמרפסת שלי תוך יומיים"

אל תיבהלו מהמילה "דוקרנים" – מדובר בפסי פלסטיק או נירוסטה שלא פוצעים את היונה, אלא פשוט מקשים עליה לעמוד או לקנן. מספיק שתתקינו אותם על המעקה או המדף האהוב עליה, והיא תחפש לוקיישן אחר.

2. פסי נצנוץ / דיסקים מבריקים

יונים לא אוהבות הבזקים פתאומיים של אור. חוט עם דיסקים ישנים, סרטי נייר כסף או פסי נצנוץ שנעים עם הרוח יוצרים השתקפויות שמרתיעות אותן. זה גם עובד וגם מעניק למרפסת מראה פסטורלי.

הטריקים שיחזירו לבגדים הדהויים את הצבע בלי סיכון לכתמים! טובה אור | 14:14

3. קול של טורפים - אבל במינון

קיימים מכשירים קטנים שמשמיעים צלילים בתדרים שיונים לא סובלות (ואנשים בקושי שומעים). חשוב לבחור דגם איכותי, כי זולים עלולים להפריע גם לכם וגם לשכנים.

4. רשת שקופה

אם מדובר במרפסת סגורה יחסית, רשת פוליאתילן שקופה היא הפתרון הכי "סגור עניין". היונים פשוט לא מצליחות להיכנס, ואתם שומרים על אוויר ואור.

5. שקיות מים תלויות - המיתוס עם טוויסט

יש ויכוח נצחי אם זה עובד, אבל בעלי בתים מדווחים שאם ממלאים שקיות מים ומוסיפים בתוכן כמה מטבעות נוצצות – זה אכן מרחיק יונים. ההשתקפויות במים ובמטבעות מבלבלות אותן. לא יזיק לנסות - מקסימום יצאתם עם עיצוב ייחודי.

6. צמחים דוחי יונים

כן, זה קיים - יונים נרתעות מריח של צמחי תבלין מסוימים כמו רוזמרין, נענע, פלפל חריף ובזיליקום. פיזור עציצים כאלו על המעקה יגרום להן להבין שהמרפסת שלכם היא לא ה"לובי" שלהן.

טיפ:

הסוד הוא שילוב בין שיטות: פס דוקרנים + משהו מבריק + ריח חזק. כשמשתמשים בכמה גורמים יחד, הסיכוי שהיונה תתייאש ותעבור לשכן (סליחה, שכן) - גדל משמעותית.