איך לשמור על איפור מושלם לאורך כל החג? המדריך המקצועי

כל איפור מתחיל מבסיס נכון. עור נקי, לחות מספקת ופריימר איכותי יכולים לעשות הבדל עצום. פריימר ממתן את הטקסטורה של העור, סוגר את הנקבוביות ומעניק לאיפור אחידות ועמידות לאורך שעות.

טיפ מקצועי: אם עור הפנים שלך נוטה לשומניות, בחרי בפריימר עם אפקט מאט ומונע ברק, ואם יבש - פריימר עם לחות טבעית ושימור צבע.

2. בסיס עמיד - מייקאפ שיחזיק מעמד

מייקאפ קליל שאינו סותם את הנקבוביות אך עמיד למים ושומן הוא חובה בחגים.

טיפ מקצועי: מייקאפים עם פורמולה מבוססת סיליקון נוטים להחזיק מעמד יותר זמן, במיוחד אם מרימים בעדינות בעזרת ספוגית לחה.

אל תשכחי להשתמש בקונסילר עמיד לאזורי עיניים ולחיים להארה נוספת, ולפזר אבקה שקופה להטמעה ולמניעת ברק.

3. עיניים עמידות לכל אירוע

איפור עיניים הוא אחד החלקים שהכי קשה לשמור לאורך זמן - במיוחד אם יש דמעות, חום או אדים מהאוכל.

טיפ מקצועי: השתמשי בעיפרון עמיד למים או ג’ל עמיד לשפתיים ולעיניים.

השתמשי בצלליות קרם עמידות או אבקה עם פריימר לעיניים.

מסקרה עמידה למים - שכבה אחת דקה תחזיק יותר זמן מאשר שכבה עבה.

4. שפתיים אחידות

שפתון עמיד הוא חובה אם את רוצה שיחזיק לך האיפור למשך כל השבת / חג.

טיפ מקצועי: השתמשי בעיפרון שפתיים לאזור המתאר, מלאי את כל השפה בעיפרון עצמו או בשפתון עמיד, ומעליו הניחי שכבת ליפסטיק מאט או שקוף כדי להוסיף שכבת הגנה.

5. מגע הסופי - סילוק ברק ושימור

רססי תרסיס "מקבע איפור" כדי "לנעול" את המראה. הוא משמר את האיפור ומפחית את הצורך בתיקונים.

חג שמח!