מיתוסים בהסרת שיער בלייזר – ומה באמת חשוב לדעת?

בשנים האחרונות הפכה הסרת השיער בלייזר לאחד מהטיפולים המבוקשים ביותר בקרב נשים מכל המגזרים ( צילום: שאטרסטוק )

באפילוגיק, אנחנו כאן כדי לשבור את המיתוסים ולהסביר מה באמת חשוב לדעת לפני שמתחילים סדרת טיפולים – וכמובן להציע לכן מבצע מיוחד: משלמים על 4 טיפולים ומקבלים 10! כולל אחריות!

מיתוס 1: “כל מכון עם לייזר נותן את אותה תוצאה” האמת: קיימים סוגים שונים של מכשירי לייזר, חלקם מתקדמים ומדויקים יותר, חלקם מיושנים או מתאימים פחות לגוון עור ושיער מסוים. באפילוגיק, אנו עובדים עם מכשירים רפואיים חדישים ומבטיחים צוות עם הכשרה רפואית מלאה. הבחירה הנכונה של מכשיר וצוות מקצועי היא קריטית לתוצאות הטובות ביותר.

מיתוס 2: “אחרי כמה טיפולים השיער נעלם לגמרי”

האמת: לרוב נדרשת סדרה של 8–12 טיפולים בהתאם לסוג העור והשיער. גם לאחר מכן ייתכן צורך בטיפולי תחזוקה. ההתמדה היא המפתח – ובאפילוגיק אנחנו מציעים את המבצע המושלם שיעזור לכן להתחיל את הדרך: משלמים על 4 טיפולים ומקבלים 10! כולל אחריות!

מיתוס 3: “הסרת שיער בלייזר מסוכנת לבריאות”

האמת: טיפול בלייזר הוא בטוח לחלוטין כאשר מבוצע במכשירים רפואיים איכותיים ובידי צוות מיומן, כמו באפילוגיק. הסיכון קיים בעיקר כאשר הטיפול נעשה אצל גורמים לא מקצועיים או במכשור שאינו מתאים.

מיתוס 4: “אסור לבצע לייזר בקיץ”

האמת: ניתן לבצע טיפולים גם בקיץ, כל עוד מקפידים לא להגיע שזופים ומשתמשים בקרם הגנה לאחר הטיפול. הצוות של אפילוגיק מייעץ ומבצע התאמה אישית לפי העונה וסוג העור.

מיתוס 5: “זה טיפול כואב מאוד”

האמת: רוב המטופלות מדווחות על תחושת עקצוץ או חום קל, שאינו נמשך יותר מכמה דקות. מכשירים חדישים של אפילוגיק מצוידים במערכות קירור שמפחיתות את אי הנוחות משמעותית.

מה חשוב לבדוק לפני שמתחילים סדרת טיפולים?

פיקוח רפואי – האם יש רופא או צוות רפואי מלווה במקום? באפילוגיק כל טיפול מתבצע תחת פיקוח מקצועי.

ניסיון והכשרה – כמה ניסיון יש למטפלות, והאם עברו הסמכה מקצועית.

התאמה אישית – אבחנה מדויקת של סוג העור והשיער לכל מטופלת.

אווירה מותאמת – לנשים במגזר החרדי חשוב לדעת שיש פרטיות מלאה, הקפדה על צניעות וטיפולים בנפרד מנשים אחרות.

לסיכום

הסרת שיער בלייזר יכולה להיות חוויה משנה חיים – אם עושים אותה נכון ובמקום מקצועי כמו אפילוגיק. אל תתנו למיתוסים להטעות אתכן: שאלו, בררו, ודאו באיזה מכשיר משתמשים ומי מבצע את הטיפול.

וזכרו את המבצע שלנו: משלמים על 4 טיפולים ומקבלים 10! כולל אחריות! – הצעד הראשון לעור חלק, בטוח וללא דאגות!