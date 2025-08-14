הסרת שיער היא ללא ספק חלק משגרת הטיפוח של כולנו. במאה ה – 21 גברים ונשים מסירים שיער מאזורים שונים בגוף על מנת להיראות חלקים, מטופחים ואסתטיים יותר. יש מי שמסירים שיער בבית, בשיטות שונות מגילוח ועד מכשירים ביתיים להסרת שיער – ויש מי שבוחרים בתהליכי הסרת שיער, בדרך כלל באמצעות לייזר או IPL, במכונים מתמחים.

תהליכי הסרת שיער עשויים להניב תוצאות אופטימליות, כאשר כמות שיער הגוף פוחתת משמעותית ולתמיד. בחלק מהמקרים, תהליכי הסרת שיער אינם יעילים (זה תלוי, בין השאר, בגוון העור באזור המיועד לטיפול הסרת שיער ובמאפייני השיער עצמו, כמו צפיפות, עובי וגוון השערה) ולפעמים, בעיקר כשהטכניקה להסרת שיער אינה מתאימה למטופל.ת או אינה מקצועית – הסרת שיער עלולה להזיק.

סנסילייט פרו המכשיר הביתי להסרת שיער נחקר ונמצא גם יעיל וגם בטוח: הוא מאפשר הסרת שיער בשיטה הייחודית RPL, שהיא מיוחדת בכך שהיא מתאימה בכל פולס ובכל הפעלה את אורך הגל לגוון העור ומבטיחה שימוש יעיל ובטוח.

מה עושים כשתהליך הסרת השיער אינו מניב פרי?

בניגוד לטיפולים ביתיים להסרת שיער, האפשרות להסרת שיער במכונים מוצעת בעלויות גבוהות ובמגבלה של אזורי טיפול ומספר חזרות על הטיפול. יש מי שבוחרים להסיר שיער במכונים מקצועיים, ומגלים כי התהליך אינו יעיל עבורם. זה קורה אצל מטופלים ומטופלות צעירים, אצלם השיער לעיתים צומח בחזרה בשל המאזן ההורמונלי הייחודי לגיל, ואצל מטופלים בעלי מאפיינים שאינם מתאימים לטכניקה המשמשת להסרת שיער במכון. במקרים כאלה, אפשר לנסות הסרת שיער בטכניקה אחרת, או לחזור על התהליך. לפעמים, נדרש מספר גדול יותר של מפגשים להסרת שיער אופטימלית – במכון המטפל בדרך כלל אפשר לקבל ייעוץ ולהתאים את הבחירות למידע שתקבלו. ייתכן שמפגשים נוספים ייקרו את תהליך הסרת השיער שלכם.

גם בשימוש במכשירים ביתיים יש מי שלא רואים תוצאות אופטימליות. במקרים כאלה, כאשר המכשיר שנרכש אינו עושה שימוש בטכנולוגיה שמתאימה למטופל.ת – הדרך היעילה היחידה להשיג טיפול ביתי ויעיל של הסרת שיער היא להחליף מכשיר.

האם יש סיכונים בהסרת שיער?

תהליכים לא מבוקרים של הסרת שיער עלולים לגרום לכוויות מקומיות, לאדמומיות או לפיגמנטציה. הסיבה לתופעות אלה היא התאמה לא מדוייקת של עוצמת מכשיר הסרת השיער לגוון העור של המטופל.ת, או חשיפה לזמן ארוך מידי בשימוש לא מקצועי. מרבית התופעות חולפות מאליהן בתוך ימים ספורים, על מנת למנוע תופעות כאלה – חשוב לוודא כי המכשיר שאתם עושים בו שימוש להסרת שיער, בין אם בנוחות הבית שלכם או בין אם במכון מקצועי להסרת שיער, הוא מכשיר מאושר ע"י גורמים רשמיים כמו משרד הבריאות, ה – FDA האמריקני או ה – CE האירופאי. אם אתם בוחרים בתהליך הסרת שיער במכון מתמחה, חשוב לוודא כי איש המקצוע שילווה אתכם הוא בעל הידע הנדרש וניסיון, וכי למכון יש הצלחות בתהליכי הסרת שיער עם בעלי מאפיינים דומים לאלה שלכם (גוון עור דומה, מאפייני שיער דומים מבחינת גוון וצפיפות). חפשו המלצות בקרב מכרים ובחרו מכון שתקבלו המלצות על פעילותו.

איך אפשר למנוע את הסיכונים ולהגדיל את הסיכויים לתהליך הסרת שיער מוצלח?

הסרת שיער בלייזר משתמשת בקרן מונוכרומטית באורך קבוע, ומשכך, היא מתאימה לפלח מסוים מהאוכלוסייה. לעומתה, הסרת שיער בשיטת IPL מאפשרת גמישות באורכי הגל והתאמה טובה יותר לבעלי.ות גווני עור ומאפייני שיער שונים. בשיטת IPL, ההצלחה תלויה באופן משמעותי בידע ובמקצועיות של הגורם המטפל.

סנסילייט פרו, המכשיר הביתי להסרת שיער, משתמש בטכניקה שהיא עדיפה על פני שתי אלה. זוהי טכניקת RPL המאפשרת בחינה של גוון העור באזור הסרת השיער והתאמה אוטומטית של אורך הגל לגוון העור – בכל פולס מחדש. בשיטה זו, בכל אזור בגוף, בכל הפעלה של המכשיר, גם בנוחות הבית שלך – כל פולס בתהליך הסרת השיער שלך הוא מדוייק על פי המאפיינים שלך, ומבטיח תהליך אופטימלי.

עוד, טכנולוגיית RPL מאפשרת שחרור של כל פולס רק כאשר העור באזור המטופל נמצא במגע אופטימלי עם חלונית הטיפול של המכשיר. כך מובטחים גם טיפול יעיל, וגם בטיחות המשתמש.

סנסיקה היא המפתחת של טכנולוגיית RPL להסרת שיער, המבוססת על טכנולוגיית IPL המוצלחת בתוספת מנגנוני בטיחות שמאפשרים גם שיעורי הצלחה גבוהים יותר של הסרת השיער, וגם בטיחות בהפעלתו. שיטת RPL מוטמעת בנבחרת מכשירי הסרת השיער מבית סנסיקה בלבד (סנסילייט פרו, סנסילייט מיני וסנסילייט יאנג), סנסילייט פרו מגיע עם רשימה מכובדת של יתרונות נוספים, כמו אישור משרד הבריאות, ה – FDA האמריקני וה – CE האירופאי, מבנה ארגונומי שנוח במיוחד לכוון לכל אזור בגוף, סוללה נטענת המאפשרת שימוש ללא חוט חשמל, ושתי חלוניות טיפול, כשהגדולה יותר היא הגדולה ביותר המוצעת בשוק מכשירי הסרת השיער הביתיים והיא מאפשרת הסרת שיער מהירה ויעילה גם מאזורים גדולים בגוף. חלונית הטיפול הקטנה מתאימה להסרת שיער באזורים עדינים יותר. בנוסף, משתמשי.ות במכשירי הטיפוח מבית סנסיקה נהנים מתמיכה מקצועית מטעם צוות של קוסמטיקאיות שזמינות לענות לכל שאלה על מנת להבטיח תפעול יעיל של המכשיר.

סנסיקה מייצרת מגוון מוצרי טיפוח ביתיים ומתגאה במוניטין של חברה שמביאה את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, שבעבר אפשר היה למצוא אותן רק במכונים המקצועיים, אל המשתמש הביתי לטיפוח מושלם, נעים, ועתיר יתרונות. וכעת, סנסילייט פרו מוצע במחיר מיוחד לתקופת התנסות של 60 יום.

