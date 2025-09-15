קופת חולים מאוחדת ורשת מונה מדיקל, מציעה ללקוחות מאוחדת הנחות משמעותיות של עד 35% על מגוון טיפולי אסתטיקה מתקדמים. שיתוף הפעולה פותח בפני לקוחות מאוחדת גישה לשלושה תחומי טיפול בלעדיים, תוך התאמה לצרכי הציבור החרדי ובהפרדה.

הגשימו עכשיו חלום של טיפול איכותי במחיר מוזל >>

רשת מונה מדיקל, הפרוסה בסניפים בבני ברק, ירושלים ומודיעין, מציעה ללקוחות מאוחדת טיפולים אסתטיים מתקדמים תחת פיקוח רפואי.

מחלקת אסתטיקה מקצועית המציעה טיפולי בוטוקס, פיסול אף ללא ניתוח, מילוי שפתיים, חידוד קו לסת המסת שומן, שיפור מרקם העור ועוד. כל הטיפולים מתבצעים באמצעות חומרי מילוי איכותיים מהחברות המובילות בעולם.

כמו כן, מכשור רפואי מתקדם של טיפולים לאקנה, פיגמנטציה ומיצוק עור.

מחלקת הסרת שיער בלייזר- המותאמת לצרכי הציבור החרדי. המחלקה מציעה טיפולים בהפרדה מלאה - מטפלות נשים לנשים, ומטפלים גברים לגברים, עם שעות טיפול נפרדות.

במסגרת ההסכם, מבוטחי מאוחדת ייהנו מהנחות משמעותיות ללא תלות בביטוח המשלים. לקראת השנה החדשה, מציעה מונה מדיקל תעריפים מיוחדים: מזרק חומצה היאלרונית החל מ-1,190 ₪, בוטוקס ב-990₪, והסרת שיער בלייזר לכל הגוף ב-3,899₪ לארבעה אזורים, לסדרה מלאה.

"ההסכם עם מאוחדת מהווה צעד משמעותי בהנגשת טיפולי אסתטיקה איכותיים למגזר החרדי. אנחנו מציעים שירותים בהתאמה מלאה תוף הובלת הקידמה. עם דגש על מקצועיות גבוהה ומחירים מותאמים לכל כיס", אומרת הגב' בר תורג'מן, מנכ"לית מונה מדיקל.

"ההסכם עם מונה מדיקל מהווה צעד נוסף במימוש מדיניותנו להעניק ללקוחותינו את האפשרות ליהנות מטיפולים אסתטיים ברמה הגבוהה ביותר, המחירים מיוחדים תוך שמירה על מקצועיות רפואית ובהתאמה מלאה לצרכי המגזר החרדי", מוסיף מר אלי כהן, מנהל רשת מאוחדת אסתטיקה ומאוחדת משלימה.

