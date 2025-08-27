כיכר השבת
5 טריקים ביתיים שמפחיתים פצעי אקנה וזה באמת עובד!

פצעי אקנה תמיד מגיעים בזמן הכי לא נכון - לפני פגישה, אירוע או צילום. במקום להילחץ ולנסות סחיטה או קרמים יקרים, הנה טריקים ביתיים, מהירים ובטוחים, שמוכחים כיעילים להפחתת אדמומיות ונפיחות (יופי)

פצעי אקנה תמיד מגיעים בזמן הכי לא נכון (צילום: שאטרסטוק)

1. קומפרס חמים - לפתיחת נקבוביות

חום עדין מרכך את הפצע ומאפשר לנקבוביות להשתחרר.

איך עושים?

טבלי מטלית נקייה במים חמים וסחטי מעט.

הניחי על הפצע למשך 5 דקות.

אם רוצים, ניתן להוסיף טיפת סבון עדין כדי לנקות את השומן.

תוצאה: אדמומיות מופחתת ונפיחות יורדת כמעט מיד.

2. דבש טבעי - אנטי בקטריאלי ומרפא

דבש מרגיע את העור ומפחית דלקות.

איך עושים?

מרחי שכבה דקה של דבש על הפצע.

השאירי 10 - 15 דקות ואז שטפי במים פושרים.

תוצאה: כבר ביום הבא הפצע פחות אדום ומוגדל.

3. תה ירוק - מבפנים ומבחוץ

תה ירוק מלא בנוגדי חמצון שמרגיעים דלקת ומפחיתים אדמומיות.

איך עושים?

טבלי צמר גפן בתה ירוק קר והניחי על הפצע מספר דקות.

אפשר גם לשתות כוס תה ירוק חם - מסייע גם מבפנים.

תוצאה: הפצע נרגע והעור מקבל טיפול אנטי דלקתי טבעי.

4. קרח - להפחתת נפיחות מיידית

– עטפי קוביית קרח במגבת דקה.

– הניחי על הפצע 1–2 דקות, מספר פעמים ביום.

תוצאה: נפיחות יורדת מידית והפצע פחות בולט.

5. אלוורה - המרגיעה הבטוחה ביותר

אלוורה מרגיעה אדמומיות ומסייעת בריפוי בלי להכביד על העור.

איך עושים?

הניחי מעט ג'ל אלוורה על הפצע.

השאירי 15 - 20 דקות או ללילה.

תוצאה: הפצע מתייבש, האדמומיות יורדת והעור נשאר נקי.

טיפ זהב:

שילוב של קומפרס חמים + דבש או אלוורה לפני השינה יכול להפחית פצעי אקנה משמעותית תוך לילה אחד - בלי סיכונים, בלי רכיבים מיוחדים, ועם תוצאה שממש נראית בעין.

חשוב לדעת:

הטיפים כאן לא מעלימים לגמרי פצעים או אקנה - הם עוזרים להפחית אדמומיות ולתמוך בריפוי, אך אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי או קוסמטיקאי מקצועי. תמיד כדאי לפנות למומחה במקרה של בעיות עור חמורות או ממושכות.

