מוסיפים שנים מיותרות

5 טעויות קטנות שגורמות לכם להיראות מבוגרים יותר - כך תתקנו אותן

יש גיל שבו אנחנו אוהבים לשמוע “את נראית צעירה מגילך”, ויש גיל שבו אנחנו רוצים לוודא שזה באמת נכון אבל לפעמים דווקא פרטים קטנים, כאלה שאנחנו לא שמים לב אליהם, הם אלה שמוסיפים לנו שנים מיותרות למראה. החדשות הטובות? עם כמה תיקונים פשוטים, אפשר להחזיר לעצמנו את הטריות והזוהר (יופי)

הטעויות הקטנות שגורמות לכם להיראות מבוגרים יותר (צילום: שאטרסטוק)

1. איפור כבד מדי

במקום לטשטש - הוא מדגיש. מייקאפ סמיך, עודף פודרה או קונסילר בהיר מדי עלול להבליט קמטוטים.

איך לתקן? בחרי בסיס קליל וזוהר, מרחי שכבה דקה, והעדיפי הברקות עדינות על פני גימור מאט קשיח.

2. שפתון כהה ומייבש

צבעים כהים או גוונים יבשים מבליטים קמטוטים סביב השפתיים ויוצרים מראה קשוח.

איך לתקן? השתמשי בשפתונים קרמיים בגוונים רעננים (ורדרדים, אפרסקיים) ואל תשכחי שכבת לחות מתחת.

3. גבות דלילות או מוגזמות

גבה דקה מדי או “שבלולית” מצוירת גורמת למראה מיושן.

איך לתקן? סמני את הגבה בעדינות עם עיפרון או ג’ל, שמרי על צורה טבעית, ומלאי רק את המקומות החסרים.

4. פאה קפואה מדי

פאה שלא נראית טבעית - מסורקת חזק מדי, עם דרוג מוגזם או פליקים בולטים, יכולה להוסיף שנים למראה, גם אם הפאה מסורקת להפליא.

איך לתקן? בחרי פאה עם מראה טבעי ורך, סרוק קליל בלבד, ושמרי על תנועה עדינה. שכבות דקות או מדורגות יתר על המידה עלולות להבליט מראה מיושן. המטרה היא להרגיש בנוח, מבלי לוותר על זוהר וסטייל.

5. בגדים בגזרות “כבדות”

מעילים ארוכים מדי, חליפות נוקשות או צבעים כהים בלבד יכולים להוסיף שנים.

איך לתקן? שלבי גוונים בהירים, גזרות רכות ובדים קלילים למלתחה. גם אקססוריז עדכניים עושים פלאים.

בסופו של דבר, המטרה היא לא “להעלים” את הגיל, אלא להרגיש טוב, להיראות טבעיים ורעננים, ולתת לאישיות שלנו לזרוח.

