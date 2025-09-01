כיכר השבת
טריק קטן שמסיר כל איפור עיקש  ושומר על העור חלק והריסים שלמים

כמה פעמים ניסית להסיר מסקרה או אייליינר עיקש והעור התחיל להרגיש מגורה, והריסים כמעט נשברו? מסתבר שיש טריק קטן ופשוט שגורם לאיפור לרדת כמעט לבד - בלי חיכוך, קריעה או אדמומיות, ותצטערי שלא ידעת עליו קודם (מאמע, יופי)

הסרת איפור עיקש (צילום: שאטרסטוק)

כולנו מכירות את זה: סוף יום ארוך, פנים עייפות, ואת מנסה להסיר את האיפור הכבד: מסקרה עקשנית, אייליינר שחור או צללית כהה  והעור מתחיל להרגיש מגורה, הריסים נמתחים, ולעיתים אפילו חלק מהאיפור נשאר. החדשות הטובות? יש כמה טריקים פשוטים שיחסכו לך את הסבל וייתנו לפנים מראה נקי ורענן תוך דקות.

1. שמנים עדינים - החברים הטובים של העור

שמן שקדים, קוקוס או שמן זית הם מושלמים להסרת איפור עקשן. שמים כמה טיפות על צמר גפן ומלטפים בעדינות את העור. השומן מפרק את האיפור מבלי לגרום למאמץ או קריעה של הריסים.

2. מים פושרים, לא חמים מדי

מים חמים מדי עלולים לגרום לגירוי ולייבוש העור. מים פושרים יעזרו לפתוח את הנקבוביות ולהקל על השמן להסיר את האיפור, מבלי לשפשף חזק או לגרום לאדמומיות.

3. מסקרה עקשנית? אל תגרדו - טפטפו

אם מסקרה או אייליינר עקשני לא יורדים, טפטפו כמה טיפות שמן או מסיר עיניים עדין על צמר גפן, הניחו על הריסים למשך כמה שניות ואז נגבו בעדינות. השיטה הזו מסירה את האיפור מבלי לקרוע ריסים או לגרד את העין.

4. שימוש בכיוון טבעי של הריסים

תנועת ההסרה צריכה ללכת עם כיוון הצמיחה של הריסים. פעולה הפוכה או חדה עלולה לגרום לנשירת ריסים או קמטוטים מסביב לעיניים.

5. סיום עם לחות

לאחר ההסרה, מרחו ג’ל או קרם לחות עדין - זה לא רק מרגיע את העור, אלא גם משמר את הריסים ומעניק מראה רענן ובריא.

הפתרון הכי טוב הוא לשלב שמן עדין עם טכניקה עדינה - כך האיפור יורד כמעט לבד, והעור נשאר רך, חלק, והריסים שלמים.

חד וחלק

