כיכר השבת
ללא חומר מיוחד

הסוד של המאפרות: איך לנקות מברשות איפור בבית?

האם ידעת שמברשות האיפור שלך צוברות יותר חיידקים מהטלפון הנייד? בכל שימוש הן סופגות שומנים, אבק ושאריות מייקאפ - שמסתיימים על עורך כפצעונים וגירויים. החדשות הטובות: אפשר לחטא אותן בקלות בבית, בלי לקנות שום חומר מיוחד ובלי להוציא שקל מיותר (נשים, יופי)

האם ידעת שמברשות האיפור שלך צוברות יותר חיידקים מהטלפון הנייד? (צילום: שאטרסטוק)

מברשות האיפור שלנו הן החברות הכי טובות שלנו מול המראה - אבל גם האויבות הסמויות של העור. בתוך הסיבים היפים שלהן מסתתרים אבק, חיידקים, שומנים ושאריות מייקאפ שמצטברים יום אחרי יום. התוצאה? פצעונים מפתיעים, גירויים ואפילו תחושה שהאיפור "לא יושב" כמו שצריך.

רובנו נוטות לדחות את הניקוי כי זה "מסובך" או כי צריך לקנות חומר מיוחד. החדשות הטובות: ממש לא! יש לכם כבר את כל מה שצריך בבית כדי לחטא את המברשות בצורה יסודית - פשוט, זול ובטוח לעור.

אז מה צריך?

  • סבון עדין (סבון כלים נוזלי עדין או שמפו לתינוקות)
  • מעט חומץ לבן או אלכוהול 70% (לחיטוי יסודי)
  • מים חמימים
  • מגבת נקייה

איך עושים את זה בפועל?

שוטפים את המברשות במים פושרים - לא חמים מדי כדי לא להרוס את הדבק שמחזיק את הסיבים.

מערבבים קערה עם מים חמימים וטיפה סבון עדין. טובלים את קצות המברשת ומסובבים בעדינות עד שהשאריות משתחררות.

לשדרוג: אפשר להוסיף כפית חומץ לבן למים - זה מחטא ומחזיר ברק לסיבים.

שוטפים היטב במים זורמים עד שהקצף נעלם לגמרי.

סוחטים בעדינות (בלי למשוך את הסיבים!) ומניחים לייבוש על מגבת שטוחה, כשהראש מונח בזווית כלפי מטה - כדי שהמים לא יחלחלו לידית.

טיפ של מאפרות מקצועיות

ניקוי פעם בשבוע שומר על העור בריא ועל תוצאה אחידה יותר של האיפור.

במברשות גדולות לפודרה או ברונזר - שווה להשקיע טיפה יותר זמן, כי הן סופגות יותר חומרים.

אל תייבשו על חימום ישיר (שמש או פן) - זה הורס את הסיבים.

