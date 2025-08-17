כיכר השבת
צעדים קטנים

הטעויות שנשים רבות עושות עם קרם הפנים ומה שמומחים לא מספרים

כולנו מורחות קרם פנים ומצפות לעור זוהר ורענן - אבל האם ידעת שהשגיאות הקטנות ביותר שאת עושה מדי יום עלולות לפגוע בתוצאה? מה שמומחים לרוב לא מספרים יכול להיות ההבדל בין עור מושלם לבין עור יבש או מגורה (מאמע, יופי)

כולנו מורחות קרם פנים ומצפות לעור זוהר ורענן (צילום: שאטרסטוק)

כל אחת מאיתנו רוצה עור זוהר ורענן, אבל מסתבר שדווקא השגיאות הקטנות ביותר בשימוש בקרם הפנים יכולות לגרום לתוצאה הפוכה - עור יבש, אדמומי או עם פצעונים מיותרים. הנה מה שהמומחים לא תמיד מספרים, אבל כדאי לדעת:

1. שימוש בכמות מופרזת

רובנו נוטות לחשוב שככל שנשים יותר קרם - העור שלנו יקבל יותר לחות. האמת? יותר מדי קרם עלול לחסום את נקבוביות העור ולהוביל לאקנה או לשומניות מוגזמת. מומחים ממליצים על כמות בגודל אפונה לכל אזור הפנים.

2. מריחת קרם על עור לא נקי

אפילו הקרם הכי טוב לא יעזור אם העור מלוכלך. שאריות איפור, אבק ושמן סותמות נקבוביות ומונעות ספיגה מלאה של הקרם. תמיד התחילי בניקוי יסודי עם סבון עדין או תחליב ניקוי מתאים לסוג העור.

3. תנועות חזקות מדי או משיכה של העור

הרבה נשים מנסות למרוח קרם “בעומק” על ידי עיסוי חזק - אבל זה עלול לגרום למתיחת עור מוקדמת וקמטים. הטיפ של המומחים: הניחי את הקרם בתנועות עדינות כלפי מעלה, בלי לגרור את העור.

4. שימוש בקרם הלא מתאים לסוג העור

קרם שמיועד לעור יבש עלול לגרום לשומניות עודפת בעור שמן, ולהיפך. חשוב להתאים את הקרם לסוג העור ולמצב העור - יש גם קרמים ייעודיים לעור עם רגישות או אקנה.

5. הזנחת הצוואר והידיים

רובנו שוכחות שהעור בצוואר דק ועדין כמו הפנים, והוא זקוק לאותה תשומת לב. מריחת קרם גם שם שומרת על אחידות בעור ומונעת קמטים מוקדמים.

6. אי שמירה על עקביות

קרם פנים לא עובד אם משתמשים בו לפעמים בלבד. מומחים מדגישים: שימוש עקבי בבוקר ובערב הוא המפתח לעור בריא וזקוק לתחזוקה קבועה.

7. המתיני בין הקרם לאיפור

אם את רוצה להפיק את המירב מהקרם שלך - המתיני כמה דקות לפני שאת מוסיפה עוד שכבה או מתאפרת. הקרם צריך זמן לספיגה, אחרת את עלולה “לדחוס” אותו החוצה ולהפחית את האפקטיביות שלו.

בפועל, כל השגיאות הקטנות האלה יכולות להיות ההבדל בין עור רך וזוהר לבין עור יבש, סורר או אדמומי. אין צורך בשינוי דרמטי - רק מודעות לרגעים הקטנים והטיפים המדויקים שמומחים לא תמיד מדברים עליהם.

כיכר השבת
