5 טריקים מפתיעים להתמודדות עם לחות בחדר האמבטיה

כולנו מכירים את זה אחרי מקלחת חמה, כל חדר הרחצה הופך לסוג של ג’ונגל לחות: הקירות מזיעים, המראה מתערפלת והתחושה היא כאילו אנחנו בתוך סאונה. ניסיתם סבון, ניסיתם חומרי ניקוי - ועדיין הלחות נשארת. אבל יש סוד קטן שמקצוענים משתמשים בו כדי שהכל יתייבש במהירות, בלי חומרים כימיים ובקלות (בית)

הקירות מזיעים, המראה מתערפלת והתחושה היא כאילו אנחנו בתוך סאונה (צילום: AI)

הסוד של המקצוענים: אוורור נכון וטכניקת "הגלגלת"

המקצוענים בחדרי הכושר ובספא משתמשים בשילוב של אוורור טבעי ואקטיבי כדי לשמור על חדר המקלחת יבש. כך אפשר לעשות את זה בבית:

פתחו חלון או דלת:

ברגע שהמים מתחילים לרדת, פתחו את החלון או את דלת המקלחת. האוויר החיצוני הקריר גורם לאדים להתפזר מהר יותר.

השתמשו במאוורר:

אם אין חלון, מאוורר קטן בחדר הרחצה יכול לעבוד פלאים. שימו אותו מול המקלחת כדי "למשוך" את האדים החוצה.

מגבת יבשה או ספוג מיקרופייבר:

לאחר סיום המקלחת, גלגלו מגבת יבשה על הקירות והמראה. זה לא רק מסיר את המים הנראים לעין אלא גם מוריד את הלחות שנשארה באוויר.

טכניקת "הגלגלת":

מקצוענים משתמשים בגלגלת סיליקון (רולר) על קירות המקלחת והמראה כדי לדחוף את המים הישר לניקוז. זה מונע היווצרות טיפות שמצטברות והופכות ללחות עקשנית.

שמירה על טמפרטורת מים מתונה:

מים רותחים יוצרים יותר אדים - מים חמימים עד חמים מספיק יעזרו להוריד את הלחות בצורה טבעית ולמנוע ערפול של המראה.

טיפ נוסף למראה צלולה

לאחר סיום המקלחת, פתחו את הדלת לחדר הרחצה והניחו מגבת על הסף כדי למנוע כניסת לחות מהאזור החיצוני. בתור חובבי ניקוי מקצועיים, גם טכניקות פשוטות כאלו יכולות לחסוך שעות של לחות עקשנית.

