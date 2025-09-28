כיכר השבת
האמת המפתיעה:

כמה פעמים מותר לחמם את אותו סיר? התשובה תפתיע אתכם

תקופת החגים היא חגיגה קולינרית - שולחנות עמוסים, מקררים קורסים, ומנות שכל אחת יותר מגרה מהשנייה. אבל לצד האווירה, יש גם אתגר לא קטן: איך מחממים שוב ושוב את כל הסירים והמאכלים בלי שהם יהפכו ל"מעבדת ניסויים" או במקרה הגרוע - לסיכון בריאותי?

חגיגה קולינרית בחדים מקררים שקורסים (צילום: שאטרסטוק)

לפני שאתם מחממים בפעם השלישית את הקובה או מחזירים את המרק למקרר שוב ושוב, כדאי לדעת כמה כללים פשוטים שיחסכו לכם גם כאבי בטן וגם בזבוז אוכל.

מה שלא מתקרר - מתקלקל

הרבה אנשים משאירים את הסיר "שיתקרר קצת" על השיש שעות אחרי הארוחה. הבעיה? בין 20 ל-40 מעלות זה בדיוק טווח הטמפרטורה שחיידקים אוהבים.

הטיפ: עדיף לחלק סירים גדולים לקופסאות קטנות, להכניס למקרר מהר יותר, ולשמור על טריות לאורך זמן.

חימום נכון: לא רק חם - אלא רותח

"זה חמים, אפשר לאכול" - לא מספיק!

כשמחממים את האוכל, חשוב להגיע לטמפרטורה פנימית של לפחות 75 מעלות צלזיוס. רק ככה אתם מחסלים את רוב החיידקים שנוצרו.

איך בודקים? אם זה מרק - שירתח בבעבוע. אם זה עוף או בשר - ודאו שחם מבפנים, לא רק מבחוץ.

כמה פעמים מותר לחמם?

האמת - כל חימום נוסף פוגע גם בטעם וגם בבטיחות.

עדיף לחמם מנה לפי צורך - לא את כל הסיר.

מומלץ לא לעבור את החימום השני או השלישי. מעבר לזה האוכל כבר מאבד מהקסם ומתחיל להיות פחות בטוח.

לא כל אוכל 'אוהב' קירור חוזר

יש מאכלים רגישים במיוחד:

אורז מבושל - אחד המסוכנים ביותר. אם נשאר בחוץ יותר משעתיים, אל תחזירו למקרר.

דגים מבושלים - רצוי לא לשמור יותר מיומיים.

ביצים קשות/מאכלי ביצים - מקסימום 3 ימים במקרר.

טיפים זהב לחג בטוח וטעים

הפרידו שאריות מיד - לא להשאיר "נחכה עד הבוקר".

חממו רק את מה שתאכלו - אל תחזירו אוכל שחומם בחזרה לסיר הגדול.

קופסאות שטוחות עדיפות - הן מתקררות מהר יותר ממיכלים עמוקים.

סמכו על החושים - ריח לא טוב או טעם מוזר? לא שווה לקחת סיכון.

אז בפעם הבאה שאתם מתלבטים אם לחמם שוב את הסיר – תזכרו: עדיף לחמם חכם, לשמור נכון, ולהימנע מהפתעות לא נעימות באמצע החג.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד באוכל:

האמת המפתיעה:

|
ש

התשובה הייתה שונה ומפתיעה

ציקי גל|מקודם
ש

סחורה איכותית ומהודרת

ציקי גל|מקודם
ש

ויראלי

ציקי גל|מקודם
ש

ויראלי

ציקי גל|מקודם

הביצה נשארת שלמה!

|

'מאחורי הסירים' | פרק א'

||
1

"לא רוצה לחם"

||
3

בלי לכלוך

||
10

הסודות האמיתיים

||
21

סודות השף

|

כמו סצנה

||
18

במיוחד לחופש

||
1

ללא ריח

||
91

פטנט זהב

|

קל להכנה ומזין

||
3

הטעם של החופש!

||
2
ש

חובה במטבח

ציקי גל|מקודם

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר