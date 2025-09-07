כיכר השבת
הביצה נשארת שלמה!

הטיפ הוויראלי שגורם לביצה להתקלף בקלות - בדקנו אם זה עובד

זה קורה לכולנו: אנחנו עומדים להכין סלט ביצים, ביצה קשה לסנדוויץ' של הילדים, או תבשיל שמכיל ביצה קשה ואז מגיע השלב שבו צריך לקלף: הביצה נראית כמו אחרי מלחמת עולם: חורים, חתיכות, ותחושת תסכול | אז איך מקלפים ביצים קשות בלי להשתגע? הנה כמה טריקים שתוכלו לנסות והטיפ המנצח שבאמת עובד (בית, אוכל)

הטיפ המנצח לקילוף ביצים קשות: צנצנת עם מים (צילום: שאטרסטוק)

1. הוסיפו מלח או סודה לשתייה למים

עוד לפני שהביצה נכנסת לסיר, הוסיפו כפית מלח או חצי כפית סודה לשתייה למים. החומרים האלה משנים את ה-pH של הביצה ומקלים על ההפרדה בין הקליפה לחלבון.

2. מכת קרח מיד אחרי הבישול

בישלתם? אל תשאירו את הביצה לנוח בסיר. שימו אותה מיד בקערה עם מי קרח לכמה דקות. השוק התרמי גורם לקליפה להתרופף, וכשמקלפים - היא יורדת בגוש אחד.

3. גלגול על השיש - הטכניקה של השפים

הניחו את הביצה המבושלת על השיש, ותגלגלו אותה בעדינות קדימה ואחורה עד שהקליפה נסדקת מכל הכיוונים. עכשיו הקליפה תרד כמעט לבד, כאילו היא חיכתה לרגע הזה.

4. הטריק המנצח: צנצנת עם מים!

הכניסו את הביצה המבושלת (והמצוננת מעט) לתוך צנצנת עם מעט מים, סגרו את המכסה, ותנו לה "שייק" קצר של 5 שניות.

התוצאה? הקליפה מתפרקת לבד - ואתם שולפים ביצה חלקה, לבנה ומבריקה. בלי מאמץ, בלי עצבים.

5. ביצים ישנות מתקלפות טוב יותר

כמה שזה נשמע מוזר - דווקא ביצים שנשמרו במקרר מספר ימים יתקלפו הרבה יותר בקלות מביצים טריות. אז אם אתם מתכננים מסיבת ביצים קשות- בשלו מראש!

בפעם הבאה שתצטרכו לקלף ביצים, תבחרו את השיטה שלכם. אבל אם אתם שואלים אותנו - הצנצנת עם המים זה קסם אמיתי. נסו ותודו לנו אחר כך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד באוכל:

הביצה נשארת שלמה!

|

'מאחורי הסירים' | פרק א'

|

"לא רוצה לחם"

||
3

בלי לכלוך

||
10

הסודות האמיתיים

||
21

סודות השף

|

כמו סצנה

||
18

במיוחד לחופש

||
1

ללא ריח

||
91

פטנט זהב

|

קל להכנה ומזין

||
3

הטעם של החופש!

||
2
ש

חובה במטבח

ציקי גל|מקודם

ש

אהוב ומוכר

ציקי גל|מקודם
ש

סוד הקסם

כיכר בשיתוף ג'ליאת|מקודם
ש

מחלום למציאות

כיכר בשיתוף מלכת הג'לי|מקודם

המתכון לאושר

||
1

נגמרו התירוצים

||
1

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר