הטיפ הוויראלי שגורם לביצה להתקלף בקלות - בדקנו אם זה עובד

עוד לפני שהביצה נכנסת לסיר, הוסיפו כפית מלח או חצי כפית סודה לשתייה למים. החומרים האלה משנים את ה-pH של הביצה ומקלים על ההפרדה בין הקליפה לחלבון.

2. מכת קרח מיד אחרי הבישול

בישלתם? אל תשאירו את הביצה לנוח בסיר. שימו אותה מיד בקערה עם מי קרח לכמה דקות. השוק התרמי גורם לקליפה להתרופף, וכשמקלפים - היא יורדת בגוש אחד.

3. גלגול על השיש - הטכניקה של השפים

הניחו את הביצה המבושלת על השיש, ותגלגלו אותה בעדינות קדימה ואחורה עד שהקליפה נסדקת מכל הכיוונים. עכשיו הקליפה תרד כמעט לבד, כאילו היא חיכתה לרגע הזה.

4. הטריק המנצח: צנצנת עם מים!

הכניסו את הביצה המבושלת (והמצוננת מעט) לתוך צנצנת עם מעט מים, סגרו את המכסה, ותנו לה "שייק" קצר של 5 שניות.

התוצאה? הקליפה מתפרקת לבד - ואתם שולפים ביצה חלקה, לבנה ומבריקה. בלי מאמץ, בלי עצבים.

5. ביצים ישנות מתקלפות טוב יותר

כמה שזה נשמע מוזר - דווקא ביצים שנשמרו במקרר מספר ימים יתקלפו הרבה יותר בקלות מביצים טריות. אז אם אתם מתכננים מסיבת ביצים קשות- בשלו מראש!

בפעם הבאה שתצטרכו לקלף ביצים, תבחרו את השיטה שלכם. אבל אם אתם שואלים אותנו - הצנצנת עם המים זה קסם אמיתי. נסו ותודו לנו אחר כך.