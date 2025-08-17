טריק גאוני במטבח: חיתוך בצל ללא דמעות מובטח

בתוך הבצל מסתתר אנזים בשם lachrymatory-factor synthase. כשאנחנו חותכים את הבצל, הדפנות שלו נקרעות והאנזים משתחרר. הוא מגיב עם תרכובות גופרית טבעיות שנמצאות בבצל, ויוצר גז נדיף. ברגע שהגז הזה מגיע לעיניים - הוא מתמוסס בדמעות, יוצר חומצה עדינה, והגוף שלנו מיד מגיב עם… עוד דמעות. זהו מנגנון הגנה טבעי, אבל בהחלט לא נעים.

הטריקים שעובדים באמת

הטריקים הללו נוסו ונבדקו במטבחים של שפים ושל אנשים רגילים - אלה הדרכים שהכי עוזרות להפחית את הדמעות:

קירור מקדים - הכניסו את הבצל למקרר (או למקפיא לכמה דקות). הקור מאט את שחרור הגז.

סכין חדה - חיתוך נקי יפגע בפחות תאים, וכך ישתחרר פחות גז.

השורש - להיזהר ממנו - באזור הקרוב לשורש מרוכזים רוב החומרים מגרי הדמעות. חתכו אותו אחרון או השאירו מעט ממנו.

מים זורמים - קלפו או חתכו את הבצל מתחת לזרם מים, או בקערה עם מים. המים “שואבים” את הגז.

אוורור חזק - מאוורר שולחני, חלון פתוח או קולט אדים - כל אלה יגרמו לגז לזרום החוצה במקום ישר לעיניים.

משקפי מגן - כן, אפילו משקפי שחייה עושים את העבודה. אולי תראו מוזר, אבל העיניים ישארו יבשות.

טיפ לסיום

מומלץ לנסות את כל הטיפים יחד. וגם אם בכל זאת ירדו כמה דמעות - תדעו שזה לא נורא. למעשה, הרבה אנשים אומרים שזה אפילו “שוטף” את העיניים. ואם כבר דמעות, זה הזמן להתפלל על בני, חיי ומזוני; על הגאולה ועל עמ"י.