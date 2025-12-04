במיוחד לחנוכה: סדרת מתכונים בקליק עם קונספט מדליק

לפרויקט חברו שלוש יוצרות קולינריה מובילות: חסי סגל, אושרית אברג'ל וברכי קופטייל, שבנו יחד ארבעה מתכונים מתוקים, קלים להכנה, עם הגשה מרשימה במיוחד. כל מתכון משלב בתוכו את אחד ממוצרי קליק המוכרים והאהובים, ויוצר חיבור חדש ויצירתי בין עולם הקינוחים וחג החנוכה המתוק והמשפחתי.

בין המתכונים שתמצאו כאן: סופגניות כריות במילוי קליק

קינוח קליק וקרם שמנת

לחמניות בריוש קליק

קרמבל קוקיז קליק וביסקוויט מאות אלפים הגיבו ולא ידעו שמדובר במסיונרים; וכך תדעו אם המזוזה מזוייפת משה מנס ויוסי סרגובסקי | 30.07.25 שווארמה… משוקולד? דובאי שוב משגעת את עולם הקולינריה | צפו דני שפיץ | 18.11.25 לצד המתכונים מצורפות גם הצעות הגשה אופנתיות בעיצוב ייחודי, שיאפשרו לכל אחד ואחת לעצב שולחן חג מרשים פשוט - כזה שמצטלם נהדר ומשאיר את כל המשתתפים עם זיכרון מתוק וטעם של עוד. קליק מאחל לכם חנוכה שמח, מתוק ומלא השראה! בואו נתחיל: ••••••••••••

אושרית אברג'יל מגישה: לחמניות בריוש קליק

הבריוש משתלב מצוין בארוחה חלבית, מומלץ להגיש לצד דג לבן אפוי, תפוחי אדמה פריכים וסיום עם תה ונגיעת מנטה מרעננת.

מצרכים:

500 גרם קמח

70 גרם סוכר

200 גרם חמאה בטמפרטורת החדר

3 ביצים L

1/2 כפית מלח

90 ml חלב פושר

1 כף שמרים יבשים

3 כפות מים חמימים

לסירופ:

150 גרם סוכר

150ml מים רותחים

2 פרוסות לימון

1 כף דבש

לטופ:

קליק חום לבן

אופן ההכנה:

בכוס קטנה מערבבים את השמרים עם המים החמימים ומניחים ל־10 דקות עד שנוצר קצף קל. בקערת מיקסר עם וו לישה שמים קמח, סוכר ומלח ומערבבים.

מוסיפים את תערובת השמרים, החלב הביצים, ו-100 גרם חמאה, ולשים עד שמתחיל להתגבש הבצק. מוסיפים בהדרגה את יתרת החמאה, עד שהבצק סופג את כולן והופך רך וגמיש. זמן הלישה: 15 דקות בעוצמה נמוכה.

מעבירים את הבצק לקערה נקייה, משמנים במעט חמאה רכה, מכסים את הקערה ומכניסים למקרר ל-12-15 שעות. מוציאים מהמקרר כשעתיים לפני ההכנה. מחלקים את הבצק לכדורים במשקל 60 גרם, מעצבים לכדור עגול ויפה, מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפיה ומכסים להתפחה עד להכפלת הנפח. מברישים בביצה ומכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות ואופים עד לקבלת צבע זהוב כהה.

בינתיים מכינים את הסירופ: מניחים בסיר את כל מרכיבי הסירופ, מבשלים בלהבה גבוהה 5 דקות ומנמיכים ל-20 דקות של בישול או עד לקבלת מרקם נוזל סמיך.

כשהלחמניות יוצאות מהתנור מברישים בסירופ ומניחים מיד את הקליקים במרכז הבריוש.

••••••••••••

אושרית אברג'יל מגישה: קינוח קליק וקרם שמנת

קינוח רך ואוורירי שמומלץ להגיש לאחר מנות שמנת או דגים. הולך נהדר עם פירות חמוצים־מתוקים כמו פטל ואוכמניות ליצירת קונטרסט טבעי.

חומרים:

כ-5 כוסות קינוח אישיות

לבסיס ולטופ:

4 שקיות קליק קורנפלקס

לקרם:

250ml שמנת מתוקה

200 גרם שמנת חמוצה 27%

50 גרם אבקת סוכר

1 כף פודינג וניל

לקישוט זכוכית סוכר:

1/2 כוס סוכר

אופן ההכנה:

להכנת הקרם:

בקערה עם מקצף בלון מקציפים בעוצמה בינונית/גבוהה שמנת מתוקה. כשהקצפת מתחילה להסמיך מוסיפים אבקת סוכר ופודינג וניל וממשיכים בהקצפה עד לתחילת התייצבות. מוסיפים שמנת חמוצה ומורידים את עוצמת ההקצפה למהירות הנמוכה ביותר, ממשיכים להקציף עוד כחצי דקה, עד לאיחוד מלא של הקרם.

מכינים את הכוסות: מניחים בתחתית כל כוס 1/3 שקית קליק קורנפלקס (הכמות משתנה בהתאם לגודל הכוס), מעבירים הקרם לכוסות

עד לגובה הכוס ומכניסים למקרר להתייצבות לפחות 5 שעות.

מכינים את קישוט הזכוכית:

מכינים תבנית עם נייר אפיה. במחבת נון סטיק ממיסים סוכר עד לקבלת קרמל. מיד כשהסוכר הופך לנוזל חלק מורידים מהאש ועם כפית מרימים מהקרמל ומזלפים על נייר האפיה לדוגמה הרצויה. מחכים כמה דקות עד להתייצבות ומסירים בעדינות.

מרכיבים את הקינוח:

מניחים על חצי קרם קליק קורנפלקס (מניחים אחד אחד לקבלת עיצוב מדויק של חצי עיגול), ומניחים את קישוט הסוכר בחיבור שבין הקרם לקליק.

••••••••••••

חסי סגל מגישה: סופגניות כריות במילוי קליק

מתאים לשולחן חם של לביבות, בעיקר לצד שתייה חמה או שוקו עם קצפת.

חומרים:

500 גרם קמח (3.5 כוסות קמח)

10 גרם שמרים יבשים (כפית)

½ כוס חלב פושר (120 מ״ל)

½ כוס מים פושרים (120 מ״ל)

חצי כוס סוכר+ 2 כפות (75 גרם)

2 ביצים m

¼ כפית מלח

50 גרם חמאה רכה

לטיגון:

1 ליטר שמן

למילוי וקישוט:

2 חפיסות כריות שוקולד קליק

50 גרם שוקולד מומס "להדבקה"

אבקת סוכר לפיזור

אופן הכנה:

1. בקערת מיקסר או בלישה ידנית מניחים חלב, מים, שמרים וסוכר.

ממתינים 10 דקות עד שהשמרים תוססים ונוצרות בועות קטנות.

2. מוסיפים קמח, מלח, ביצים. ולשים עד שהבצק נאסף.

3. מוסיפים את החמאה הרכה ולשים במהירות נמוכה.8-10 דקות עד שהבצק חלק ורך.

4. הבצק יהיה דביק וזה בסדר. לא מוסיפים קמח(זה סוד האווריריות)

5. משמנים את פני הבצק, מכסים ומתפיחים עד להכפלת נפח.

6. מחלקים את הבצק ל2 חלקים.

7. מרדדים בעדינות על משטח מקומח (נזהרים לא לפגום בנפח הבצק)כל חלק למלבן על משטח מקומח, לעובי של 1.5 ס״מ.

8. חותכים לריבועים בגודל 4×4 ס״מ בעזרת גלגלת פיצה או סכין.

9. מניחים על משטח מקומח, מכסים ונותנים מנוחה 10 דקות.

10. בנתיים מחממים את השמן בסיר ל־160 מעלות על להבה בינונית.

אם אין מדחום בודקים שהשמן לא חם מידי ויש בועות עדינות.

11. מטגנים כל ריבוע 1–2 דקות מכל צד עד להזהבה יפה.

12. מעבירים לנייר סופג.

מילוי וקישוט:

13. לאחר שהכריות מוכנות חורצים חריץ קטן בתחתית כל יחידה.

14. דוחפים פנימה כרית שוקולד אחת.

15. מפדרים באבקת סוכר.

16. מניחים כרית שוקולד נוספת מעל כל יחידה.

17. מומלץ "להדביק" את הכרית העליונה עם מעט שוקולד מומס כדי שלא תזוז.

הכריות במיטבן טריות וחמימות.

••••••••••••

ברכי קופטייל מגישה: קרמבל קוקיז קליק ביסקוויט

הקרמבל עובד נהדר אחרי ארוחה חלבית קלילה. מומלץ לצרף גלידת וניל איכותית שתדגיש את המרקם החם־קר ולהוסיף טוויל שוקולד למראה מושלם.

חומרים:

כ- 12 עוגיות

1/2 כוס ממרח שוקולד/ שוקולד לבן/ נוגט וכ׳

100 גר׳ חמאה רכה

3/4 כוס סוכר חום

1 ביצה

1+1/4 כוסות קמח

1 כפית אבקת סודה לשתיה

1 כפית אבקת אפיה

1 כף קורנפלור

1/4 כפית מלח

2 חב׳ שוקולד קליק ביסקוויט קצוץ גס

לקישוט

100 גר׳ שוקולד לבן

1 חב׳ קליק ביסקוויט

אופן ההכנה

מזלפים על נייר אפיה תלוליות מהממרח ומכניסים למקפיא

מחממים תנור ל170 מעלות

טורפים בקערה את החמאה עם הסוכרים עד לאיחוד

מוסיפים ביצה וטורפים היטב לתערובת קרמית

מוסיפים את כל שאר המוצרים, ומקפלים לתערובת בצקית

מחלקים ל12 כדורים ומשטחים כל כדור על כף היד, מטמינים בכל כדור את תלולית מהממרח הקפוא ומכדררים לכדור יפה

מניחים בתוך רינג (קוטר 7ס"מ) או בתבניות ח"פ בקוטר דומה, משטחים טיפונת

ואופים בתנור כ 13 דקות

מוציאים ומצננים

לקישוט:

ממיסים את השוקולד הלבן ומזלפים בנדיבות מעל כל עוגיה ומסדרים מעל קליק ביסקוויט